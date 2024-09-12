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КНДР выпустила несколько баллистических ракет, пишут СМИ
КНДР выпустила несколько баллистических ракет, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2024
КНДР выпустила несколько баллистических ракет, пишут СМИ
Северная Корея, предположительно, запустила от двух до пяти баллистических ракет малой дальности из сверхбольшой 600-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:12
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СЕУЛ, 12 сен – РИА Новости. Северная Корея, предположительно, запустила от двух до пяти баллистических ракет малой дальности из сверхбольшой 600-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) KN-25, передает агентство News1 со ссылкой на южнокорейских военных. Северная Корея в четверг выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря, они пролетели около 360 километров. По данным агентства, южнокорейская армия предполагает, что было запущено от двух до пяти ракет. Военные рассматривают возможность того, что это были ракеты из 600-мм РСЗО KN-25, которая использует технологию баллистических ракет. "Также не исключается, что были запущены ракеты KN-23 или KN-24", - пишет агентство. Это первый пуск баллистической ракеты КНДР с 1 июля, когда была запущена ракета, предположительно, из системы KN-23. Также 27 августа Северная Корея провела испытательные стрельбы новой 240-мм реактивной системы залпового огня.
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КНДР выпустила несколько баллистических ракет, пишут СМИ
News1: КНДР, предположительно, запустила от двух до пяти баллистических ракет
СЕУЛ, 12 сен – РИА Новости.
Северная Корея, предположительно, запустила от двух до пяти баллистических ракет малой дальности из сверхбольшой 600-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) KN-25, передает агентство News1
со ссылкой на южнокорейских военных.
Северная Корея в четверг выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря, они пролетели около 360 километров.
По данным агентства, южнокорейская армия предполагает, что было запущено от двух до пяти ракет. Военные рассматривают возможность того, что это были ракеты из 600-мм РСЗО KN-25, которая использует технологию баллистических ракет.
"Также не исключается, что были запущены ракеты KN-23 или KN-24", - пишет агентство.
Это первый пуск баллистической ракеты КНДР с 1 июля, когда была запущена ракета, предположительно, из системы KN-23. Также 27 августа Северная Корея провела испытательные стрельбы новой 240-мм реактивной системы залпового огня.