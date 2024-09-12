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КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.09.2024
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ
КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T01:31
2024-09-12T01:31
2024-09-12T05:59
в мире
японское море
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап."Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", — говорится в публикации.
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в мире, японское море
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ
"Ренхап": КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря