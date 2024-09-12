https://ria.ru/20240912/kitay-1972348035.html

Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, заявил Ван И

Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, заявил Ван И - РИА Новости, 12.09.2024

Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, заявил Ван И

Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, противостоят одностороннему запугиванию и блоковой конфронтации, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:39

2024-09-12T17:39

2024-09-12T17:39

в мире

китай

россия

ван и (политик)

владимир путин

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ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости. Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, противостоят одностороннему запугиванию и блоковой конфронтации, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. "Две стороны укрепляют стратегическое сотрудничество, противостоят одностороннему запугиванию и противодействуют блоковой конфронтации", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что это соответствует тенденциям современности и общим надеждам большинства стран Юга.

https://ria.ru/20240912/kitay-1972277736.html

китай

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, ван и (политик), владимир путин