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Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, заявил Ван И - РИА Новости, 12.09.2024
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17:39 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/kitay-1972348035.html
Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, заявил Ван И
Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, заявил Ван И - РИА Новости, 12.09.2024
Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, заявил Ван И
Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, противостоят одностороннему запугиванию и блоковой конфронтации, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:39
2024-09-12T17:39
в мире
китай
россия
ван и (политик)
владимир путин
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ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости. Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, противостоят одностороннему запугиванию и блоковой конфронтации, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. "Две стороны укрепляют стратегическое сотрудничество, противостоят одностороннему запугиванию и противодействуют блоковой конфронтации", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что это соответствует тенденциям современности и общим надеждам большинства стран Юга.
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китай
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в мире, китай, россия, ван и (политик), владимир путин
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), Владимир Путин
Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, заявил Ван И

Глава МИД КНР Ван И: Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге
Владимир Путин и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости. Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, противостоят одностороннему запугиванию и блоковой конфронтации, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
"Две стороны укрепляют стратегическое сотрудничество, противостоят одностороннему запугиванию и противодействуют блоковой конфронтации", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он отметил, что это соответствует тенденциям современности и общим надеждам большинства стран Юга.
Президент РФ Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер, заявил Путин
Вчера, 13:12
 
В миреКитайРоссияВан И (политик)Владимир Путин
 
 
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