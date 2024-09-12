https://ria.ru/20240912/kitay-1972348035.html
Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, заявил Ван И
Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, заявил Ван И - РИА Новости, 12.09.2024
Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, заявил Ван И
Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, противостоят одностороннему запугиванию и блоковой конфронтации, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:39
2024-09-12T17:39
2024-09-12T17:39
в мире
китай
россия
ван и (политик)
владимир путин
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ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости. Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, противостоят одностороннему запугиванию и блоковой конфронтации, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. "Две стороны укрепляют стратегическое сотрудничество, противостоят одностороннему запугиванию и противодействуют блоковой конфронтации", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что это соответствует тенденциям современности и общим надеждам большинства стран Юга.
https://ria.ru/20240912/kitay-1972277736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, ван и (политик), владимир путин
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), Владимир Путин
Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, заявил Ван И
Глава МИД КНР Ван И: Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество
ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости. Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, противостоят одностороннему запугиванию и блоковой конфронтации, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
"Две стороны укрепляют стратегическое сотрудничество, противостоят одностороннему запугиванию и противодействуют блоковой конфронтации", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он отметил, что это соответствует тенденциям современности и общим надеждам большинства стран Юга.