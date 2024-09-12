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В Китае снимут ремейк российской комедии "Холоп" - РИА Новости, 12.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:56 12.09.2024 (обновлено: 15:57 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/kitay-1972320010.html
В Китае снимут ремейк российской комедии "Холоп"
В Китае снимут ремейк российской комедии "Холоп" - РИА Новости, 12.09.2024
В Китае снимут ремейк российской комедии "Холоп"
Ремейк российской комедии "Холоп" выйдет в Китае, контракт уже заключен, сообщил генеральный директор ООО "Централ Партнершип" Вадим Верещагин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:56
2024-09-12T15:57
культура
китай
централ партнершип
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Ремейк российской комедии "Холоп" выйдет в Китае, контракт уже заключен, сообщил генеральный директор ООО "Централ Партнершип" Вадим Верещагин. "Мы делаем "Холопа", с Китаем у нас уже заключен контракт на ремейк "Холопа". Сегодня выходит французский "Холоп", формат который продан крупнейшей французской компании", - рассказал Верещагин на дискуссии "От глобального - к локальному" на Форуме объединенных культур. По мнению Верещагина, сейчас между странами интенсивно начал происходить кинообмен. "Активно начались продажи в те страны, в которые раньше российское кино не затрагивалось, это страны Ближнего Востока, Турция. Юго-Восточная Азия всегда была партнером России, и там есть определенные успехи", - заметил он. Глава "Централ Партнершип" добавил, что страны Запада готовы покупать российское кино. "Например, в конце декабря мы выпускаем фильм "Последняя ирония", и он уже продан в Соединенные Штаты Америки. И там подразумевается, и прокат, - понятно не широкий, ограниченный прокат, и выход на платформу", - сказал Верещагин.
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китай, централ партнершип, россия
Культура, Китай, Централ Партнершип, Россия
В Китае снимут ремейк российской комедии "Холоп"

"Централ Партнершип": ремейк российской комедии "Холоп" выйдет в Китае

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Холоп"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Ремейк российской комедии "Холоп" выйдет в Китае, контракт уже заключен, сообщил генеральный директор ООО "Централ Партнершип" Вадим Верещагин.
"Мы делаем "Холопа", с Китаем у нас уже заключен контракт на ремейк "Холопа". Сегодня выходит французский "Холоп", формат который продан крупнейшей французской компании", - рассказал Верещагин на дискуссии "От глобального - к локальному" на Форуме объединенных культур.
По мнению Верещагина, сейчас между странами интенсивно начал происходить кинообмен. "Активно начались продажи в те страны, в которые раньше российское кино не затрагивалось, это страны Ближнего Востока, Турция. Юго-Восточная Азия всегда была партнером России, и там есть определенные успехи", - заметил он.
Глава "Централ Партнершип" добавил, что страны Запада готовы покупать российское кино. "Например, в конце декабря мы выпускаем фильм "Последняя ирония", и он уже продан в Соединенные Штаты Америки. И там подразумевается, и прокат, - понятно не широкий, ограниченный прокат, и выход на платформу", - сказал Верещагин.
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КультураКитайЦентрал ПартнершипРоссия
 
 
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