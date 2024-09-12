https://ria.ru/20240912/kitay-1972320010.html
В Китае снимут ремейк российской комедии "Холоп"
В Китае снимут ремейк российской комедии "Холоп" - РИА Новости, 12.09.2024
В Китае снимут ремейк российской комедии "Холоп"
Ремейк российской комедии "Холоп" выйдет в Китае, контракт уже заключен, сообщил генеральный директор ООО "Централ Партнершип" Вадим Верещагин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:56
2024-09-12T15:56
2024-09-12T15:57
культура
китай
централ партнершип
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156274/25/1562742509_325:0:1850:858_1920x0_80_0_0_476b959a495099cb3453fc5b430f90f6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Ремейк российской комедии "Холоп" выйдет в Китае, контракт уже заключен, сообщил генеральный директор ООО "Централ Партнершип" Вадим Верещагин. "Мы делаем "Холопа", с Китаем у нас уже заключен контракт на ремейк "Холопа". Сегодня выходит французский "Холоп", формат который продан крупнейшей французской компании", - рассказал Верещагин на дискуссии "От глобального - к локальному" на Форуме объединенных культур. По мнению Верещагина, сейчас между странами интенсивно начал происходить кинообмен. "Активно начались продажи в те страны, в которые раньше российское кино не затрагивалось, это страны Ближнего Востока, Турция. Юго-Восточная Азия всегда была партнером России, и там есть определенные успехи", - заметил он. Глава "Централ Партнершип" добавил, что страны Запада готовы покупать российское кино. "Например, в конце декабря мы выпускаем фильм "Последняя ирония", и он уже продан в Соединенные Штаты Америки. И там подразумевается, и прокат, - понятно не широкий, ограниченный прокат, и выход на платформу", - сказал Верещагин.
https://ria.ru/20240606/lyubimova-1951084316.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156274/25/1562742509_328:0:1472:858_1920x0_80_0_0_45fc7a6a78f86d1c087493ab609cefd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, централ партнершип, россия
Культура, Китай, Централ Партнершип, Россия
В Китае снимут ремейк российской комедии "Холоп"
"Централ Партнершип": ремейк российской комедии "Холоп" выйдет в Китае
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Ремейк российской комедии "Холоп" выйдет в Китае, контракт уже заключен, сообщил генеральный директор ООО "Централ Партнершип" Вадим Верещагин.
"Мы делаем "Холопа", с Китаем у нас уже заключен контракт на ремейк "Холопа". Сегодня выходит французский "Холоп", формат который продан крупнейшей французской компании", - рассказал Верещагин на дискуссии "От глобального - к локальному" на Форуме объединенных культур.
По мнению Верещагина, сейчас между странами интенсивно начал происходить кинообмен. "Активно начались продажи в те страны, в которые раньше российское кино не затрагивалось, это страны Ближнего Востока
, Турция
. Юго-Восточная Азия
всегда была партнером России
, и там есть определенные успехи", - заметил он.
Глава "Централ Партнершип" добавил, что страны Запада готовы покупать российское кино. "Например, в конце декабря мы выпускаем фильм "Последняя ирония", и он уже продан в Соединенные Штаты Америки. И там подразумевается, и прокат, - понятно не широкий, ограниченный прокат, и выход на платформу", - сказал Верещагин.