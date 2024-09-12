https://ria.ru/20240912/kitay-1972299673.html

В Китае выступили за дипломатическое разрешение конфликта на Украине

В Китае выступили за дипломатическое разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 12.09.2024

В Китае выступили за дипломатическое разрешение конфликта на Украине

Китай выступает за дипломатическое разрешение конфликта на Украине и против действий тех государств, которые играют на руку одной из его сторон, создавая хаос в РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:38

2024-09-12T14:38

2024-09-12T14:38

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ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. Китай выступает за дипломатическое разрешение конфликта на Украине и против действий тех государств, которые играют на руку одной из его сторон, создавая хаос в мире, заявил РИА Новости генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая (НОАК), бывший вице-президент Академии военных наук НОАК Хэ Лэй. В июле официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что страны НАТО во главе с США пользуются возможностью нажиться на конфликте на Украине и "подливают масло в огонь". Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, в свою очередь, в мае заявлял, что США оказывают беспрецедентную военную помощь Украине. "На мой взгляд, в отношении Китая к этому вопросу есть четыре момента. Во-первых, Китай не хочет войны, он выступает за то, чтобы противоречия и разногласия между странами решались дипломатическим путем мирных переговоров. Во-вторых, мы считаем, что суверенитет обеих сторон конфликта нужно уважать, а их безопасность должна быть гарантирована", - сказал Хэ Лэй на полях 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. В-третьих, подчеркнул он, Китай работает над тем, чтобы способствовать мирным переговорам. "В-четвертых, мы выступаем категорически против того, чтобы отдельные государства, преследуя скрытые цели... играли на руку одной стороне, создавая тем самым хаос в мире. Мы надеемся, что... конфликт как можно скорее закончится, и народы двух стран смогут находиться в состоянии мира и безопасности", - заключил Хэ Лэй. Пекинский Сяншаньский форум по вопросам безопасности проходит с 12 по 14 сентября.

https://ria.ru/20240912/putin-1972281837.html

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в мире, цены на нефть, китай, украина, сша, народно-освободительная армия китая, нато