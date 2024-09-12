https://ria.ru/20240912/kitay-1972277736.html
Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер, заявил Путин
Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер, заявил Путин
Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер на протяжении многих лет, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:12
2024-09-12T13:12
2024-09-12T13:12
россия
китай
владимир путин
ван и (политик)
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер на протяжении многих лет, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И."Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем носят взаимовыгодный, равноправный характер на протяжении многих, многих лет", - сказал Путин.Президент напомнил, что 2 октября Россия и Китая отметят 75-летие установления дипломатических связей между государствами.
https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970172842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, ван и (политик), политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Ван И (политик), Политика
Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер, заявил Путин
Путин назвал отношения России и Китая взаимовыгодными на протяжении многих лет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер на протяжении многих лет, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И.
"Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем носят взаимовыгодный, равноправный характер на протяжении многих, многих лет", - сказал Путин.
Президент напомнил, что 2 октября Россия и Китая отметят 75-летие установления дипломатических связей между государствами.