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Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
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13:12 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/kitay-1972277736.html
Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер, заявил Путин
Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер, заявил Путин
Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер на протяжении многих лет, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:12
2024-09-12T13:12
россия
китай
владимир путин
ван и (политик)
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер на протяжении многих лет, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И."Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем носят взаимовыгодный, равноправный характер на протяжении многих, многих лет", - сказал Путин.Президент напомнил, что 2 октября Россия и Китая отметят 75-летие установления дипломатических связей между государствами.
https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970172842.html
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россия, китай, владимир путин, ван и (политик), политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Ван И (политик), Политика
Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер, заявил Путин

Путин назвал отношения России и Китая взаимовыгодными на протяжении многих лет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И
Президент РФ Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер на протяжении многих лет, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И.
"Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем носят взаимовыгодный, равноправный характер на протяжении многих, многих лет", - сказал Путин.
Президент напомнил, что 2 октября Россия и Китая отметят 75-летие установления дипломатических связей между государствами.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Межгосударственные отношения России и Китая
4 сентября, 00:21
 
РоссияКитайВладимир ПутинВан И (политик)Политика
 
 
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