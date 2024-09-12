https://ria.ru/20240912/kirbi-1972323776.html
Кирби раскритиковали из-за игнорирования ветеранов Афганистана, пишут СМИ
Кирби раскритиковали из-за игнорирования ветеранов Афганистана, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2024
Кирби раскритиковали из-за игнорирования ветеранов Афганистана, пишут СМИ
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подвергся критике из-за нежелания реагировать на позицию американских ветеранов войны в... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:14
2024-09-12T16:14
2024-09-12T16:14
в мире
афганистан
сша
кабул (город)
джон кирби
дональд трамп
джейсон миллер
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867398984_0:29:3072:1756_1920x0_80_0_0_fa3147c453d981c241d8a156e819b906.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подвергся критике из-за нежелания реагировать на позицию американских ветеранов войны в Афганистане относительно вывода войск США из страны, об отношении политика к бывшим военным общественность узнала из сообщения, отправленного им по ошибке, пишет газета New York Post. По информации издания, проблема возникла после ответа Кирби на электронный запрос репортера телеканала Fox News о четырех ветеранах, ранее осудивших политика за "попытку прикрыть" провальный вывод американских войск из Афганистана. "Очевидно, что отвечать не имеет смысла. Действительно, "горстка" ветеранов, все они одинаковые", - цитирует издание ответ Кирби, который, как выяснилось позднее, думал, что отвечает только сотрудникам Белого дома, и не знал, что сообщение получит в том числе сам репортер. Подобный ответ спровоцировал ряд осуждающих заявлений среди американских политиков. Так, сенатор Джон Тун, комментируя в соцсети Х оплошность Кирби, заявил, что именно "так администрация Байдена и Харрис относится к хорошо обоснованной позиции ветеранов" США, а семьи погибших военнослужащих заслуживают большего. "Позор!" - прокомментировал ситуацию в Х советник кандидата в президенты США Дональда Трампа Джейсон Миллер. Белый дом никак не отреагировал на просьбу издания прокомментировать ситуацию. В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971952863.html
https://ria.ru/20240911/ssha-1971962667.html
афганистан
сша
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867398984_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3c0e5501380bbaf36f54fdbb85c9e5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, сша, кабул (город), джон кирби, дональд трамп, джейсон миллер, оон
В мире, Афганистан, США, Кабул (город), Джон Кирби, Дональд Трамп, Джейсон Миллер, ООН
Кирби раскритиковали из-за игнорирования ветеранов Афганистана, пишут СМИ
NY Post: Кирби раскритиковали из-за игнорирования позиции ветеранов Афганистана
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подвергся критике из-за нежелания реагировать на позицию американских ветеранов войны в Афганистане относительно вывода войск США из страны, об отношении политика к бывшим военным общественность узнала из сообщения, отправленного им по ошибке, пишет газета New York Post.
По информации издания, проблема возникла после ответа Кирби на электронный запрос репортера телеканала Fox News о четырех ветеранах, ранее осудивших политика за "попытку прикрыть" провальный вывод американских войск из Афганистана.
"Очевидно, что отвечать не имеет смысла. Действительно, "горстка" ветеранов, все они одинаковые", - цитирует издание ответ Кирби, который, как выяснилось позднее, думал, что отвечает только сотрудникам Белого дома, и не знал, что сообщение получит в том числе сам репортер.
Подобный ответ спровоцировал ряд осуждающих заявлений среди американских политиков. Так, сенатор Джон Тун, комментируя в соцсети Х оплошность Кирби, заявил, что именно "так администрация Байдена и Харрис относится к хорошо обоснованной позиции ветеранов" США, а семьи погибших военнослужащих заслуживают большего.
"Позор!" - прокомментировал ситуацию в Х советник кандидата в президенты США Дональда Трампа Джейсон Миллер
.
Белый дом никак не отреагировал на просьбу издания прокомментировать ситуацию.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул
и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность