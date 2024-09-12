https://ria.ru/20240912/kiev-1972310734.html

В Киеве задержали пятерых подозреваемых в поджоге автомобилей военных

В Киеве задержали пятерых подозреваемых в поджоге автомобилей военных - РИА Новости, 12.09.2024

В Киеве задержали пятерых подозреваемых в поджоге автомобилей военных

СБУ сообщила о задержании в Киеве пяти человек, которые подозреваются в поджоге автомобилей ВСУ. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:22

2024-09-12T15:22

2024-09-12T15:22

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. СБУ сообщила о задержании в Киеве пяти человек, которые подозреваются в поджоге автомобилей ВСУ. "Служба безопасности и национальная полиция задержали в Киеве еще пятерых человек, совершавших поджоги в столице. Основными целями фигурантов были внедорожники и микроавтобусы ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным СБУ, задержанные подожгли пять автомобилей в трех районах Киева. Они являются жителями Сумской, Полтавской и Николаевской областей в возрасте от 21 до 29 лет. Подозреваемым вменяется нарушение статьи "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Им грозит до восьми лет лишения свободы. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240911/ukraina-1972190613.html

https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html

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в мире, киев, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины