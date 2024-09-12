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Россия и Украина могли договориться весной 2022 года, признали в Киеве - РИА Новости, 12.09.2024
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13:06 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/kiev-1972274712.html
Россия и Украина могли договориться весной 2022 года, признали в Киеве
Россия и Украина могли договориться весной 2022 года, признали в Киеве - РИА Новости, 12.09.2024
Россия и Украина могли договориться весной 2022 года, признали в Киеве
Возможность для политического урегулирования конфликта на Украине существовала на переговорах в Стамбуле, признал экс-замглавы МИД Украины, член украинской... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:06
2024-09-12T13:06
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ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. Возможность для политического урегулирования конфликта на Украине существовала на переговорах в Стамбуле, признал экс-замглавы МИД Украины, член украинской делегации на переговорах в Стамбуле Александр Чалый. Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявлял, что договориться в Стамбуле с Киевом удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не делать этого. "Если на переговорах в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования… то сейчас, на мой личный взгляд, нет никаких возможностей для политического урегулирования", - сказал Чалый, выступая на панельной дискуссии в рамках 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. По его мнению, политическое урегулирование может быть в очень далекой перспективе. Ранее бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами. По ее словам, западные партнеры Киева сочли главное условие России невыгодным для Киева, так как оно якобы состояло в "нейтрализации Украины" в военном плане, при этом не накладывая каких-то подобных ограничений на РФ. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.
https://ria.ru/20240909/peregovory-1971552931.html
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в мире, украина, стамбул, россия, александр чалый, владимир путин, виктория нуланд, верховная рада украины
В мире, Украина, Стамбул, Россия, Александр Чалый, Владимир Путин, Виктория Нуланд, Верховная Рада Украины
Россия и Украина могли договориться весной 2022 года, признали в Киеве

Чалый: на переговорах в Стамбуле была возможность политического урегулирования

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Флажки - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. Возможность для политического урегулирования конфликта на Украине существовала на переговорах в Стамбуле, признал экс-замглавы МИД Украины, член украинской делегации на переговорах в Стамбуле Александр Чалый.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявлял, что договориться в Стамбуле с Киевом удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не делать этого.
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"Если на переговорах в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования… то сейчас, на мой личный взгляд, нет никаких возможностей для политического урегулирования", - сказал Чалый, выступая на панельной дискуссии в рамках 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
По его мнению, политическое урегулирование может быть в очень далекой перспективе.
Ранее бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами. По ее словам, западные партнеры Киева сочли главное условие России невыгодным для Киева, так как оно якобы состояло в "нейтрализации Украины" в военном плане, при этом не накладывая каких-то подобных ограничений на РФ.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.
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