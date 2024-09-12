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Украинские эмиссары вербуют боевиков в Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 12.09.2024
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11:42 12.09.2024 (обновлено: 11:43 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/kiev-1972249903.html
Украинские эмиссары вербуют боевиков в Сирии, заявил Лавров
Украинские эмиссары вербуют боевиков в Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 12.09.2024
Украинские эмиссары вербуют боевиков в Сирии, заявил Лавров
Есть информация, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на территории САР, где вербуют боевиков для новых гнусных операций,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:42
2024-09-12T11:43
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Есть информация, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на территории САР, где вербуют боевиков для новых гнусных операций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас получила хождение информация, что украинские эмиссары, эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на территории САР, где вербуют боевиков "Джабхат Ан-Нусры"*, как она раньше называлась, сейчас называется "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Для того, чтобы задействовать их в новых своих планируемых гнусных операциях", - заявил Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины. Он отметил, что украинские спецслужбы интересуются и другими регионами. "Не забудем, что они уже бросают свой взор и дальше на юг, на Сахаро-Сахельскую зону африканского континента. Где также вместе с завербованными экстремистами осуществляют террористические атаки на вооруженные силы правительств целого ряда стран", - добавил министр. Ранее турецкая газета Aydınlık сообщила, что Киев провел переговоры с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии для их привлечения к операциям против России.*Запрещенная в России террористическая организация
https://radiosputnik.ru/20240912/lavrov-1972248339.html
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в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, джабхат ан-нусра
В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Джабхат ан-Нусра
Украинские эмиссары вербуют боевиков в Сирии, заявил Лавров

Лавров: украинские эмиссары вербуют боевиков в Идлибе для своих целей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Есть информация, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на территории САР, где вербуют боевиков для новых гнусных операций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас получила хождение информация, что украинские эмиссары, эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на территории САР, где вербуют боевиков "Джабхат Ан-Нусры"*, как она раньше называлась, сейчас называется "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Для того, чтобы задействовать их в новых своих планируемых гнусных операциях", - заявил Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
Он отметил, что украинские спецслужбы интересуются и другими регионами.
"Не забудем, что они уже бросают свой взор и дальше на юг, на Сахаро-Сахельскую зону африканского континента. Где также вместе с завербованными экстремистами осуществляют террористические атаки на вооруженные силы правительств целого ряда стран", - добавил министр.
Ранее турецкая газета Aydınlık сообщила, что Киев провел переговоры с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии для их привлечения к операциям против России.
*Запрещенная в России террористическая организация
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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В миреРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровДжабхат ан-Нусра
 
 
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