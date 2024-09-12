https://ria.ru/20240912/kharris-1972331961.html

Фотографы Белого дома раскритиковали Харрис за снижение доступа СМИ к ней

Фотографы Белого дома раскритиковали Харрис за снижение доступа СМИ к ней - РИА Новости, 12.09.2024

Фотографы Белого дома раскритиковали Харрис за снижение доступа СМИ к ней

Ассоциация новостных фотографов Белого дома (WHNPA) раскритиковала команду кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис за беспрецедентное снижение... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:45

2024-09-12T16:45

2024-09-12T16:45

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Ассоциация новостных фотографов Белого дома (WHNPA) раскритиковала команду кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис за беспрецедентное снижение доступа новостных медиа к ней, в четверг сообщил портал Axios, ссылаясь на соответствующее письмо ассоциации. "WHNPA настоятельно призывает кампанию Харрис пересмотреть количество мест для представителей СМИ, разрешенных на Air Force 2", - написала Ассоциация команде Харрис после того, как количество мест независимых новостных фотографов на самолете было снижено с четырех до одного. Изначально WHNPA не могла получить официальный ответ от команды, но после того как издание обратилось за комментарием, помощники Харрис ответили ассоциации, сообщив, что не смогут найти мест для большего количества фотографов ни на самолете вице-президента Air Force 2, ни на сопровождающем его самолете. "Это наименьшее количество представителей СМИ в сопровождении путешествий на президентских выборах на моей памяти. Когда вице-президент Харрис стала кандидатом в президенты, Ассоциация корреспондентов Белого дома должна была договориться о том, чтобы все 13 членов пула сопровождали ее самолете", - заявила президент Ассоциации новостных фотографов Джессика Косцельняк изданию Axios. Харрис постоянно критикуют ее политические оппоненты и некоторые представители американских медиа за редкое общение с прессой в отличие от ее конкурента на выборах от республиканцев Дональда Трампа. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240911/debaty-1972184897.html

https://ria.ru/20240912/tramp-1972217793.html

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в мире, технологии, сша, камала харрис, дональд трамп, предвыборные дебаты харрис и трампа