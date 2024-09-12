Рейтинг@Mail.ru
Фотографы Белого дома раскритиковали Харрис за снижение доступа СМИ к ней - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/kharris-1972331961.html
Фотографы Белого дома раскритиковали Харрис за снижение доступа СМИ к ней
Фотографы Белого дома раскритиковали Харрис за снижение доступа СМИ к ней - РИА Новости, 12.09.2024
Фотографы Белого дома раскритиковали Харрис за снижение доступа СМИ к ней
Ассоциация новостных фотографов Белого дома (WHNPA) раскритиковала команду кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис за беспрецедентное снижение... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:45
2024-09-12T16:45
в мире
технологии
сша
камала харрис
дональд трамп
предвыборные дебаты харрис и трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967964899_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd7bfae01e52664927f223794b3698f3.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Ассоциация новостных фотографов Белого дома (WHNPA) раскритиковала команду кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис за беспрецедентное снижение доступа новостных медиа к ней, в четверг сообщил портал Axios, ссылаясь на соответствующее письмо ассоциации. "WHNPA настоятельно призывает кампанию Харрис пересмотреть количество мест для представителей СМИ, разрешенных на Air Force 2", - написала Ассоциация команде Харрис после того, как количество мест независимых новостных фотографов на самолете было снижено с четырех до одного. Изначально WHNPA не могла получить официальный ответ от команды, но после того как издание обратилось за комментарием, помощники Харрис ответили ассоциации, сообщив, что не смогут найти мест для большего количества фотографов ни на самолете вице-президента Air Force 2, ни на сопровождающем его самолете. "Это наименьшее количество представителей СМИ в сопровождении путешествий на президентских выборах на моей памяти. Когда вице-президент Харрис стала кандидатом в президенты, Ассоциация корреспондентов Белого дома должна была договориться о том, чтобы все 13 членов пула сопровождали ее самолете", - заявила президент Ассоциации новостных фотографов Джессика Косцельняк изданию Axios. Харрис постоянно критикуют ее политические оппоненты и некоторые представители американских медиа за редкое общение с прессой в отличие от ее конкурента на выборах от республиканцев Дональда Трампа. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240911/debaty-1972184897.html
https://ria.ru/20240912/tramp-1972217793.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967964899_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_dd760383cce49268cefc8d4343f02cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, камала харрис, дональд трамп, предвыборные дебаты харрис и трампа
В мире, Технологии, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Фотографы Белого дома раскритиковали Харрис за снижение доступа СМИ к ней

WHNPA раскритиковала Харрис за беспрецедентное снижение доступа СМИ к ней

© AP Photo / Paul SancyaКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Ассоциация новостных фотографов Белого дома (WHNPA) раскритиковала команду кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис за беспрецедентное снижение доступа новостных медиа к ней, в четверг сообщил портал Axios, ссылаясь на соответствующее письмо ассоциации.
"WHNPA настоятельно призывает кампанию Харрис пересмотреть количество мест для представителей СМИ, разрешенных на Air Force 2", - написала Ассоциация команде Харрис после того, как количество мест независимых новостных фотографов на самолете было снижено с четырех до одного.
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Экс-прокурор сравнил выступление Харрис и Трампа на дебатах
11 сентября, 22:32
Изначально WHNPA не могла получить официальный ответ от команды, но после того как издание обратилось за комментарием, помощники Харрис ответили ассоциации, сообщив, что не смогут найти мест для большего количества фотографов ни на самолете вице-президента Air Force 2, ни на сопровождающем его самолете.
"Это наименьшее количество представителей СМИ в сопровождении путешествий на президентских выборах на моей памяти. Когда вице-президент Харрис стала кандидатом в президенты, Ассоциация корреспондентов Белого дома должна была договориться о том, чтобы все 13 членов пула сопровождали ее самолете", - заявила президент Ассоциации новостных фотографов Джессика Косцельняк изданию Axios.
Харрис постоянно критикуют ее политические оппоненты и некоторые представители американских медиа за редкое общение с прессой в отличие от ее конкурента на выборах от республиканцев Дональда Трампа.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Харрис проиграла дебаты, заявил Трамп
Вчера, 09:13
 
В миреТехнологииСШАКамала ХаррисДональд ТрампПредвыборные дебаты Харрис и Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала