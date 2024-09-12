https://ria.ru/20240912/kharkov-1972340643.html
Подполье сообщило об ударе ФАБ по месту дислокации боевиков в Харькове
Подполье сообщило об ударе ФАБ по месту дислокации боевиков в Харькове - РИА Новости, 12.09.2024
Подполье сообщило об ударе ФАБ по месту дислокации боевиков в Харькове
Российские войска нанесли удар фугасной авиационной бомбой по месту дислокации боевиков в Харькове — вероятно, по подразделению "Азова"*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:11
2024-09-12T17:11
2024-09-12T17:57
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар фугасной авиационной бомбой по месту дислокации боевиков в Харькове — вероятно, по подразделению "Азова"*, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Харьков, прилетел ФАБ. Пока один, по месту дислокации нацистов. Говорят, по "Азову", — сказал он.По словам подпольщика, бомбардировка продолжается.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Подполье сообщило об ударе ФАБ по месту дислокации боевиков в Харькове
Лебедев сообщил об ударе ФАБ по месту дислокации боевиков "Азова" в Харькове