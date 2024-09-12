https://ria.ru/20240912/kharkov-1972340643.html

Подполье сообщило об ударе ФАБ по месту дислокации боевиков в Харькове

Подполье сообщило об ударе ФАБ по месту дислокации боевиков в Харькове - РИА Новости, 12.09.2024

Подполье сообщило об ударе ФАБ по месту дислокации боевиков в Харькове

Российские войска нанесли удар фугасной авиационной бомбой по месту дислокации боевиков в Харькове — вероятно, по подразделению "Азова"*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:11

2024-09-12T17:11

2024-09-12T17:57

харьков

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар фугасной авиационной бомбой по месту дислокации боевиков в Харькове — вероятно, по подразделению "Азова"*, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Харьков, прилетел ФАБ. Пока один, по месту дислокации нацистов. Говорят, по "Азову", — сказал он.По словам подпольщика, бомбардировка продолжается.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьков, безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф