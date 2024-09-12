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В Уфе выяснят причину установки камер в школьном туалете - РИА Новости, 12.09.2024
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16:00 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/kamera-1972320742.html
В Уфе выяснят причину установки камер в школьном туалете
В Уфе выяснят причину установки камер в школьном туалете - РИА Новости, 12.09.2024
В Уфе выяснят причину установки камер в школьном туалете
Прокуратура выясняет причину установки камер видеонаблюдения в школьном туалете в уфимском селе Миловка, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Башкирии. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:00
2024-09-12T16:00
происшествия
уфа
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Прокуратура выясняет причину установки камер видеонаблюдения в школьном туалете в уфимском селе Миловка, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Башкирии. "Информация (об установлении видеонаблюдения в туалете школы села Миловка - ред.) подтвердилась, проводим проверку. Специалисты дадут оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения на предмет установки видеокамер в санузлах", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе выяснят причину установки камер в школьном туалете

Прокуратура в Уфе выяснит причину установки камер в школьном туалете

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Прокуратура выясняет причину установки камер видеонаблюдения в школьном туалете в уфимском селе Миловка, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Башкирии.
"Информация (об установлении видеонаблюдения в туалете школы села Миловка - ред.) подтвердилась, проводим проверку. Специалисты дадут оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения на предмет установки видеокамер в санузлах", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияУфа
 
 
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