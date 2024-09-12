https://ria.ru/20240912/kalashnikov-1972315367.html

Концерн "Калашников" модернизирует поставляемый в войска автомат АК-12

Концерн "Калашников" модернизирует поставляемый в войска автомат АК-12 - РИА Новости, 12.09.2024

Концерн "Калашников" модернизирует поставляемый в войска автомат АК-12

Последняя версия автомата Калашникова АК-12, поставляемая в войска, в том числе в зону СВО, не является финальной, автомат будет совершенствоваться и дальше,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:37

2024-09-12T15:37

2024-09-12T15:37

новое оружие россии

ак-12

калашников (концерн)

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917982347_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_034044d86da3c4aa74ad2a494ea4459e.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Последняя версия автомата Калашникова АК-12, поставляемая в войска, в том числе в зону СВО, не является финальной, автомат будет совершенствоваться и дальше, заявил журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников. Он напомнил, что первая версия была разработана в 2018 году, вторая - в 2020 году. "По результатам СВО в 2023 году мы обновили автомат, и он поставляется в войска, но это не конец. Мы постоянно находимся на связи с военнослужащими, находящимися в зоне спецоперации, и отрабатываем ряд следующих модернизаций автомата", - сказал Лушников. В частности, отметил он, будут совершенствоваться вопросы удобства эксплуатации АК-12. "Следующую версию мы обязательно покажем", - пообещал президент концерна.

https://ria.ru/20240810/vintovka-1965406431.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ак-12, калашников (концерн), россия, вооруженные силы рф