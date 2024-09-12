https://ria.ru/20240912/kalashnikov-1972315367.html
Концерн "Калашников" модернизирует поставляемый в войска автомат АК-12
Концерн "Калашников" модернизирует поставляемый в войска автомат АК-12 - РИА Новости, 12.09.2024
Концерн "Калашников" модернизирует поставляемый в войска автомат АК-12
Последняя версия автомата Калашникова АК-12, поставляемая в войска, в том числе в зону СВО, не является финальной, автомат будет совершенствоваться и дальше,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:37
2024-09-12T15:37
2024-09-12T15:37
новое оружие россии
ак-12
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Последняя версия автомата Калашникова АК-12, поставляемая в войска, в том числе в зону СВО, не является финальной, автомат будет совершенствоваться и дальше, заявил журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников. Он напомнил, что первая версия была разработана в 2018 году, вторая - в 2020 году. "По результатам СВО в 2023 году мы обновили автомат, и он поставляется в войска, но это не конец. Мы постоянно находимся на связи с военнослужащими, находящимися в зоне спецоперации, и отрабатываем ряд следующих модернизаций автомата", - сказал Лушников. В частности, отметил он, будут совершенствоваться вопросы удобства эксплуатации АК-12. "Следующую версию мы обязательно покажем", - пообещал президент концерна.
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ак-12, калашников (концерн), россия, вооруженные силы рф
Новое оружие России, АК-12, Калашников (концерн), Россия, Вооруженные силы РФ
Концерн "Калашников" модернизирует поставляемый в войска автомат АК-12
Президент "Калашникова" Лушников: последняя версия АК-12 не является финальной
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Последняя версия автомата Калашникова АК-12, поставляемая в войска, в том числе в зону СВО, не является финальной, автомат будет совершенствоваться и дальше, заявил журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников.
Он напомнил, что первая версия была разработана в 2018 году, вторая - в 2020 году.
"По результатам СВО в 2023 году мы обновили автомат, и он поставляется в войска, но это не конец. Мы постоянно находимся на связи с военнослужащими, находящимися в зоне спецоперации, и отрабатываем ряд следующих модернизаций автомата", - сказал Лушников.
В частности, отметил он, будут совершенствоваться вопросы удобства эксплуатации АК-12.
"Следующую версию мы обязательно покажем", - пообещал президент концерна.