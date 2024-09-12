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ВКС получили партию новых истребителей Су-57 и Су-35С - РИА Новости, 12.09.2024
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Новое оружие России
 
08:07 12.09.2024 (обновлено: 09:18 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/istrebiteli-1972211298.html
ВКС получили партию новых истребителей Су-57 и Су-35С
ВКС получили партию новых истребителей Су-57 и Су-35С - РИА Новости, 12.09.2024
ВКС получили партию новых истребителей Су-57 и Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала ВКС партию новых истребителей Су-57 и Су-35С, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T08:07
2024-09-12T09:18
новое оружие россии
безопасность
россия
владимир артяков
юрий слюсарь
воздушно-космические силы россии
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала ВКС партию новых истребителей Су-57 и Су-35С, рассказали в пресс-службе госкорпорации. "Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны Российской Федерации. Самолеты совершили перелет на аэродром базирования", — говорится в релизе. О поставке в войска Су-57 в этом году сообщается впервые. Как отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, переданные в войска машины отличают высокие летно-технические характеристики, которые по достоинству оценили летчики. По его словам, Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности, а Су-35С — в высокой. "Количество истребителей пятого поколения, поступающих в ВКС России, ежегодно увеличивается. На сегодняшний день перспективный авиационный комплекс пятого поколения Су-57 является самым современным самолетом фронтовой авиации в России", — добавил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.В "Ростехе" отметили, что намерены расширить производство Су-57, для чего уже начали возводить дополнительное здание, в котором будут отрабатывать системы этих самолетов.
https://ria.ru/20240805/istrebitel-1964234558.html
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безопасность, россия, владимир артяков, юрий слюсарь , воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, су-57, су-35с
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Владимир Артяков, Юрий Слюсарь , Воздушно-космические силы России, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Су-57, Су-35С
ВКС получили партию новых истребителей Су-57 и Су-35С

ОАК передала ВКС партию новых истребителей Су-57 и Су-35С

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала ВКС партию новых истребителей Су-57 и Су-35С, рассказали в пресс-службе госкорпорации.
"Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны Российской Федерации. Самолеты совершили перелет на аэродром базирования", — говорится в релизе.
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О поставке в войска Су-57 в этом году сообщается впервые.
Как отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, переданные в войска машины отличают высокие летно-технические характеристики, которые по достоинству оценили летчики. По его словам, Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности, а Су-35С — в высокой.
"Количество истребителей пятого поколения, поступающих в ВКС России, ежегодно увеличивается. На сегодняшний день перспективный авиационный комплекс пятого поколения Су-57 является самым современным самолетом фронтовой авиации в России", — добавил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
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В "Ростехе" отметили, что намерены расширить производство Су-57, для чего уже начали возводить дополнительное здание, в котором будут отрабатывать системы этих самолетов.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, выведения из строя штабов, командных пунктов, системы управления действиями противника. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. Серийно производится с 2019 года на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияВладимир АртяковЮрий СлюсарьВоздушно-космические силы РоссииОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехСу-57Су-35С
 
 
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