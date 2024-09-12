ВКС получили партию новых истребителей Су-57 и Су-35С
ОАК передала ВКС партию новых истребителей Су-57 и Су-35С
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала ВКС партию новых истребителей Су-57 и Су-35С, рассказали в пресс-службе госкорпорации.
"Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны Российской Федерации. Самолеты совершили перелет на аэродром базирования", — говорится в релизе.
О поставке в войска Су-57 в этом году сообщается впервые.
Как отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, переданные в войска машины отличают высокие летно-технические характеристики, которые по достоинству оценили летчики. По его словам, Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности, а Су-35С — в высокой.
"Количество истребителей пятого поколения, поступающих в ВКС России, ежегодно увеличивается. На сегодняшний день перспективный авиационный комплекс пятого поколения Су-57 является самым современным самолетом фронтовой авиации в России", — добавил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
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В "Ростехе" отметили, что намерены расширить производство Су-57, для чего уже начали возводить дополнительное здание, в котором будут отрабатывать системы этих самолетов.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, выведения из строя штабов, командных пунктов, системы управления действиями противника. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. Серийно производится с 2019 года на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе.
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