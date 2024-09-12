https://ria.ru/20240912/istrebiteli-1972211298.html

ВКС получили партию новых истребителей Су-57 и Су-35С

ВКС получили партию новых истребителей Су-57 и Су-35С - РИА Новости, 12.09.2024

ВКС получили партию новых истребителей Су-57 и Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала ВКС партию новых истребителей Су-57 и Су-35С, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T08:07

2024-09-12T08:07

2024-09-12T09:18

новое оружие россии

безопасность

россия

владимир артяков

юрий слюсарь

воздушно-космические силы россии

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала ВКС партию новых истребителей Су-57 и Су-35С, рассказали в пресс-службе госкорпорации. "Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны Российской Федерации. Самолеты совершили перелет на аэродром базирования", — говорится в релизе. О поставке в войска Су-57 в этом году сообщается впервые. Как отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, переданные в войска машины отличают высокие летно-технические характеристики, которые по достоинству оценили летчики. По его словам, Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности, а Су-35С — в высокой. "Количество истребителей пятого поколения, поступающих в ВКС России, ежегодно увеличивается. На сегодняшний день перспективный авиационный комплекс пятого поколения Су-57 является самым современным самолетом фронтовой авиации в России", — добавил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.В "Ростехе" отметили, что намерены расширить производство Су-57, для чего уже начали возводить дополнительное здание, в котором будут отрабатывать системы этих самолетов.

https://ria.ru/20240805/istrebitel-1964234558.html

https://ria.ru/20240910/rossiya-1971907769.html

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир артяков, юрий слюсарь , воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, су-57, су-35с