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В МИД Ирана вызвали послов Британии, Франции, Нидерландов и ФРГ - РИА Новости, 12.09.2024
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16:30 12.09.2024 (обновлено: 16:41 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/iran-1972327749.html
В МИД Ирана вызвали послов Британии, Франции, Нидерландов и ФРГ
В МИД Ирана вызвали послов Британии, Франции, Нидерландов и ФРГ - РИА Новости, 12.09.2024
В МИД Ирана вызвали послов Британии, Франции, Нидерландов и ФРГ
Послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии вызваны в МИД Ирана из-за утверждений о якобы отправке Тегераном баллистических ракет Москве, передает... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:30
2024-09-12T16:41
в мире
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мид ирана
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ТЕГЕРАН, 12 сен — РИА Новости. Послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии вызваны в МИД Ирана из-за утверждений о якобы отправке Тегераном баллистических ракет Москве, передает иранское информационное агентство Mizan.Во вторник ФРГ, Великобритания и Франция в совместном заявлении пригрозили Ирану новыми санкциями, включая отмену двусторонних соглашений о воздушном сообщении, из-за якобы осуществляемых Тегераном поставок баллистических ракет РФ. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о ложности этих утверждений."Вследствие неконструктивных заявлений министров иностранных дел Англии, Франции и Германии, поддерживающих США, о якобы вмешательстве Ирана в украинский конфликт, а также введения санкций против Ирана, послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии в Тегеране были вызваны в МИД Исламской республики", - говорится в сообщении.Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности.Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.
https://ria.ru/20240911/mid-1972159407.html
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в мире, франция, нидерланды, германия, мид ирана, тегеран (город), иран
В мире, Франция, Нидерланды, Германия, МИД Ирана, Тегеран (город), Иран
В МИД Ирана вызвали послов Британии, Франции, Нидерландов и ФРГ

МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции и ФРГ из-за сообщений о ракетах

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 сен — РИА Новости. Послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии вызваны в МИД Ирана из-за утверждений о якобы отправке Тегераном баллистических ракет Москве, передает иранское информационное агентство Mizan.
Во вторник ФРГ, Великобритания и Франция в совместном заявлении пригрозили Ирану новыми санкциями, включая отмену двусторонних соглашений о воздушном сообщении, из-за якобы осуществляемых Тегераном поставок баллистических ракет РФ. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о ложности этих утверждений.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Россия разъяснила Ирану свою позицию по Зангезурскому коридору, заявил МИД
11 сентября, 18:46
"Вследствие неконструктивных заявлений министров иностранных дел Англии, Франции и Германии, поддерживающих США, о якобы вмешательстве Ирана в украинский конфликт, а также введения санкций против Ирана, послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии в Тегеране были вызваны в МИД Исламской республики", - говорится в сообщении.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности.
Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
США и Европа ввели санкции из-за ложной информации, заявили в МИД Ирана
11 сентября, 17:19
 
В миреФранцияНидерландыГерманияМИД ИранаТегеран (город)Иран
 
 
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