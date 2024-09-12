В МИД Ирана вызвали послов Британии, Франции, Нидерландов и ФРГ
МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции и ФРГ из-за сообщений о ракетах
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 сен — РИА Новости. Послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии вызваны в МИД Ирана из-за утверждений о якобы отправке Тегераном баллистических ракет Москве, передает иранское информационное агентство Mizan.
Во вторник ФРГ, Великобритания и Франция в совместном заявлении пригрозили Ирану новыми санкциями, включая отмену двусторонних соглашений о воздушном сообщении, из-за якобы осуществляемых Тегераном поставок баллистических ракет РФ. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о ложности этих утверждений.
"Вследствие неконструктивных заявлений министров иностранных дел Англии, Франции и Германии, поддерживающих США, о якобы вмешательстве Ирана в украинский конфликт, а также введения санкций против Ирана, послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии в Тегеране были вызваны в МИД Исламской республики", - говорится в сообщении.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности.
Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.
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11 сентября, 17:19