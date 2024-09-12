https://ria.ru/20240912/iran-1972304442.html

Россия ждет президента Ирана с отдельным визитом, заявил Путин

Россия ждет президента Ирана с отдельным визитом, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024

Россия ждет президента Ирана с отдельным визитом, заявил Путин

Россия ждет президента Ирана Масуда Пезешкиана с отдельным визитом в страну для подписания нового договора о стратегическом партнерстве, сообщил президент РФ... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:55

2024-09-12T14:55

2024-09-12T15:05

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

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СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Россия ждет президента Ирана Масуда Пезешкиана с отдельным визитом в страну для подписания нового договора о стратегическом партнерстве, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом."Как уже говорил в телефонном разговоре с вновь избранным президентом (Ирана Пезешкианом - ред.), мы будем рады видеть его в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства. Думаю, поговорим, обсудим эту возможность в ходе нашей с ним встречи в Казани", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240912/putin-1972304785.html

россия

иран

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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан