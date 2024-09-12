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Россия ждет президента Ирана с отдельным визитом, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
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14:55 12.09.2024 (обновлено: 15:05 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/iran-1972304442.html
Россия ждет президента Ирана с отдельным визитом, заявил Путин
Россия ждет президента Ирана с отдельным визитом, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
Россия ждет президента Ирана с отдельным визитом, заявил Путин
Россия ждет президента Ирана Масуда Пезешкиана с отдельным визитом в страну для подписания нового договора о стратегическом партнерстве, сообщил президент РФ... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:55
2024-09-12T15:05
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
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СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Россия ждет президента Ирана Масуда Пезешкиана с отдельным визитом в страну для подписания нового договора о стратегическом партнерстве, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом."Как уже говорил в телефонном разговоре с вновь избранным президентом (Ирана Пезешкианом - ред.), мы будем рады видеть его в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства. Думаю, поговорим, обсудим эту возможность в ходе нашей с ним встречи в Казани", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240912/putin-1972304785.html
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Россия ждет президента Ирана с отдельным визитом, заявил Путин

Путин: РФ ждет президента Ирана с отдельным визитом для подписания договора

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Россия ждет президента Ирана Масуда Пезешкиана с отдельным визитом в страну для подписания нового договора о стратегическом партнерстве, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.
"Как уже говорил в телефонном разговоре с вновь избранным президентом (Ирана Пезешкианом - ред.), мы будем рады видеть его в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства. Думаю, поговорим, обсудим эту возможность в ходе нашей с ним встречи в Казани", - заявил Путин.
Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Ахмадиан во время встречи в Санкт-Петербурге. 12 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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РоссияИранВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
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