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Путин рассказал о развитии стратегического партнерства с Индией - РИА Новости, 12.09.2024
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14:49 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/indiya-1972302848.html
Путин рассказал о развитии стратегического партнерства с Индией
Путин рассказал о развитии стратегического партнерства с Индией - РИА Новости, 12.09.2024
Путин рассказал о развитии стратегического партнерства с Индией
Особое привилегированное стратегическое партнерство России и Индии набирает обороты и развивается темпами, о которых была достигнута договоренность на высшем... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:49
2024-09-12T14:49
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СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Особое привилегированное стратегическое партнерство России и Индии набирает обороты и развивается темпами, о которых была достигнута договоренность на высшем уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я хорошо помню, уже говорил на нашей общей встрече, визит господина Моди (премьер-министр Индии Нарендра Моди) в Москву, должен сказать, что не только сам визит прошел очень успешно, но и работа, развернутая по его итогам, идет весьма содержательная, и как раз теми темпами, о которых мы с премьер-министром и договаривались", - сказал Путин на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. Он подчеркнул, что особое привилегированное стратегическое партнерство России и Индии набирает обороты и силу. "Мы рады и успехам Индии в укреплении и строительстве государственности, в развитии экономики, которые происходят под руководством премьер-министра Индии", - сказал президент РФ. Вопросы безопасности, продолжил он, "всегда были и остаются в числе наших приоритетов". "И мы благодарны вам за то, что вы приехали в Санкт-Петербург, в прошлом году встреча проходила в Москве, благодарны вам за то, что вы этот диалог поддерживаете и с индийской стороны", - сказал президент России. -0-
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россия, индия, москва, владимир путин, нарендра моди
Россия, Индия, Москва, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин рассказал о развитии стратегического партнерства с Индией

Путин: особое стратегическое партнерство России и Индии набирает обороты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал во время встречи в Санкт-Петербурге
 Президент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал во время встречи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал во время встречи в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Особое привилегированное стратегическое партнерство России и Индии набирает обороты и развивается темпами, о которых была достигнута договоренность на высшем уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я хорошо помню, уже говорил на нашей общей встрече, визит господина Моди (премьер-министр Индии Нарендра Моди) в Москву, должен сказать, что не только сам визит прошел очень успешно, но и работа, развернутая по его итогам, идет весьма содержательная, и как раз теми темпами, о которых мы с премьер-министром и договаривались", - сказал Путин на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом.
Он подчеркнул, что особое привилегированное стратегическое партнерство России и Индии набирает обороты и силу. "Мы рады и успехам Индии в укреплении и строительстве государственности, в развитии экономики, которые происходят под руководством премьер-министра Индии", - сказал президент РФ.
Вопросы безопасности, продолжил он, "всегда были и остаются в числе наших приоритетов". "И мы благодарны вам за то, что вы приехали в Санкт-Петербург, в прошлом году встреча проходила в Москве, благодарны вам за то, что вы этот диалог поддерживаете и с индийской стороны", - сказал президент России. -0-
Встреча Путина с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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