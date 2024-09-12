Путин рассказал о развитии стратегического партнерства с Индией
Путин: особое стратегическое партнерство России и Индии набирает обороты
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал во время встречи в Санкт-Петербурге
СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Особое привилегированное стратегическое партнерство России и Индии набирает обороты и развивается темпами, о которых была достигнута договоренность на высшем уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я хорошо помню, уже говорил на нашей общей встрече, визит господина Моди (премьер-министр Индии Нарендра Моди) в Москву, должен сказать, что не только сам визит прошел очень успешно, но и работа, развернутая по его итогам, идет весьма содержательная, и как раз теми темпами, о которых мы с премьер-министром и договаривались", - сказал Путин на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом.
Он подчеркнул, что особое привилегированное стратегическое партнерство России и Индии набирает обороты и силу. "Мы рады и успехам Индии в укреплении и строительстве государственности, в развитии экономики, которые происходят под руководством премьер-министра Индии", - сказал президент РФ.
Вопросы безопасности, продолжил он, "всегда были и остаются в числе наших приоритетов". "И мы благодарны вам за то, что вы приехали в Санкт-Петербург, в прошлом году встреча проходила в Москве, благодарны вам за то, что вы этот диалог поддерживаете и с индийской стороны", - сказал президент России. -0-