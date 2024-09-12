https://ria.ru/20240912/indiya-1972302848.html

Путин рассказал о развитии стратегического партнерства с Индией

Путин рассказал о развитии стратегического партнерства с Индией - РИА Новости, 12.09.2024

Путин рассказал о развитии стратегического партнерства с Индией

Особое привилегированное стратегическое партнерство России и Индии набирает обороты и развивается темпами, о которых была достигнута договоренность на высшем... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:49

2024-09-12T14:49

2024-09-12T14:49

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СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Особое привилегированное стратегическое партнерство России и Индии набирает обороты и развивается темпами, о которых была достигнута договоренность на высшем уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я хорошо помню, уже говорил на нашей общей встрече, визит господина Моди (премьер-министр Индии Нарендра Моди) в Москву, должен сказать, что не только сам визит прошел очень успешно, но и работа, развернутая по его итогам, идет весьма содержательная, и как раз теми темпами, о которых мы с премьер-министром и договаривались", - сказал Путин на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. Он подчеркнул, что особое привилегированное стратегическое партнерство России и Индии набирает обороты и силу. "Мы рады и успехам Индии в укреплении и строительстве государственности, в развитии экономики, которые происходят под руководством премьер-министра Индии", - сказал президент РФ. Вопросы безопасности, продолжил он, "всегда были и остаются в числе наших приоритетов". "И мы благодарны вам за то, что вы приехали в Санкт-Петербург, в прошлом году встреча проходила в Москве, благодарны вам за то, что вы этот диалог поддерживаете и с индийской стороны", - сказал президент России. -0-

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россия, индия, москва, владимир путин, нарендра моди