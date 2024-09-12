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Советник премьера Индии расскажет Путину о переговорах Моди с Зеленским
Советник премьера Индии расскажет Путину о переговорах Моди с Зеленским - РИА Новости, 12.09.2024
Советник премьера Индии расскажет Путину о переговорах Моди с Зеленским
Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал сообщил, что расскажет президенту Владимиру Путину о переговорах Нарендры Моди с... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:41
2024-09-12T14:41
2024-09-12T15:33
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал сообщил, что расскажет президенту Владимиру Путину о переговорах Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве."Он (премьер. — Прим. ред.) хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах. Это был закрытый формат, я был с премьер-министром, был свидетелем этого разговора", — сказал Довал на встрече с российским лидером.Моди 23 августа посетил с визитом Киев, где провел переговоры с Зеленским. Как сообщал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, центральной темой стало урегулирование украинского кризиса. Дипломат подчеркнул, что позиция Нью-Дели основывается на необходимости диалога сторон конфликта для его преодоления и невозможности решать вопросы мира на поле боя.До посещения украинской столицы Моди 8-9 июля провел переговоры с Путиным в Москве. На них премьер отметил готовность к любому содействию для завершения противостояния в постсоветской республике.Зеленский тогда раскритиковал встречу лидеров Индии и России, назвав ее сокрушительным ударом по мирным усилиям.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968095670.html
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Встреча Путина с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности
Путин на встрече в Петербурге с советником премьера Индии Моди заявил, что ждет главу индийского правительства на саммит БРИКС в октябре, предложил провести там отдельные переговоры.
2024-09-12T14:41
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Советник премьера Индии расскажет Путину о переговорах Моди с Зеленским
Советник Моди расскажет Путину о закрытой встрече премьера Индии с Зеленским