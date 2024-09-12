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Росстат отметил рекордный за почти два года рост цен на красную икру - РИА Новости, 12.09.2024
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06:49 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/ikra-1972207401.html
Росстат отметил рекордный за почти два года рост цен на красную икру
Росстат отметил рекордный за почти два года рост цен на красную икру - РИА Новости, 12.09.2024
Росстат отметил рекордный за почти два года рост цен на красную икру
Красная икра в России подорожала за август на 2,3% - это максимальный месячный прирост цены на нее с ноября 2022 года, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T06:49
2024-09-12T06:49
россия
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Красная икра в России подорожала за август на 2,3% - это максимальный месячный прирост цены на нее с ноября 2022 года, свидетельствуют данные Росстата. Стоимость деликатеса увеличивается второй месяц подряд: в июле она выросла по отношению к июню на 0,3%. В предыдущие три месяца цены, наоборот, снижались. Прирост цен на икру в конце лета этого года стал максимальным для этого месяца с 2007 года - тогда он составил 2,6%. При этом рекордно икра дорожала в марте 2003 года, когда цены на нее подскочили за месяц на 13,6%. В то же время в годовом выражении, по последним данным Росстата, икра дешевеет девять месяцев подряд. Так, по данным статистического ведомства, стоимость килограмма икры в июле снизилась на 6,45%. Средняя цена на нее в середине лета составила почти 5,9 тысячи рублей.
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россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат отметил рекордный за почти два года рост цен на красную икру

Росстат: цена красной икры за август показала рекордный рост с ноября 2022 года

© РИА Новости / Алексей Насыров | Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Алексей Насыров
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Красная икра. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Красная икра в России подорожала за август на 2,3% - это максимальный месячный прирост цены на нее с ноября 2022 года, свидетельствуют данные Росстата.
Стоимость деликатеса увеличивается второй месяц подряд: в июле она выросла по отношению к июню на 0,3%. В предыдущие три месяца цены, наоборот, снижались.
Прирост цен на икру в конце лета этого года стал максимальным для этого месяца с 2007 года - тогда он составил 2,6%. При этом рекордно икра дорожала в марте 2003 года, когда цены на нее подскочили за месяц на 13,6%.
В то же время в годовом выражении, по последним данным Росстата, икра дешевеет девять месяцев подряд. Так, по данным статистического ведомства, стоимость килограмма икры в июле снизилась на 6,45%. Средняя цена на нее в середине лета составила почти 5,9 тысячи рублей.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Россияне не останутся без красной икры к Новому году, заявил Патрушев
22 августа, 03:30
 
РоссияЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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