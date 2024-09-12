https://ria.ru/20240912/ii-1972288942.html

ИИ внедрили в работу медорганизаций Ставропольского края

ИИ внедрили в работу медорганизаций Ставропольского края - РИА Новости, 12.09.2024

ИИ внедрили в работу медорганизаций Ставропольского края

В медицинские организации Ставрополья внедрили искусственный интеллект в качестве помощника медперсоналу, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:55

2024-09-12T13:55

2024-09-12T13:55

ставропольский край

здоровье - общество

искусственный интеллект (ии)

медучреждения

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В медицинские организации Ставрополья внедрили искусственный интеллект в качестве помощника медперсоналу, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Работа осуществлена в рамках, в том числе краевой госпрограммы Ставропольского края "Развитие здравоохранения". Нововведение актуально для всех медицинских организаций региона, обеспечивающих первичную медицинскую помощь. Искусственный интеллект помогает врачам в постановке диагноза. "Внедрено в работу медицинское изделие с технологией искусственного интеллекта "Топ-3", которое обеспечивает формирование трех наиболее вероятных диагнозов на основании анамнеза, введенного в текстовом виде. Подчеркну, что искусственный интеллект ни в коем случае не заменяет врача, но это для него хорошее подспорье: иногда любому специалисту нужно посоветоваться. Как раз функцию советчика "Топ-3" и выполняет", – цитирует пресс-служба министра здравоохранения Ставропольского края Юрия Литвинова. Также в связи с изменившимися требованиями со стороны федерального Минздрава доработана выгрузка электронных медицинских документов на федеральный уровень, обеспечена возможность работы региональной системы с витринами данных по записи на прием к врачу. В настоящий момент ведется работа по интеграции государственной информационной системы здравоохранения Ставропольского края с государственной информационной системой ОМС, что позволит в дальнейшем оплачивать случаи медицинским организациям после формирования и отправки структурированных электронных медицинских документов в реестр электронных медицинских документов.

https://ria.ru/20240905/stavropole-1970784587.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, искусственный интеллект (ии), медучреждения