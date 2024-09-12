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ИИ внедрили в работу медорганизаций Ставропольского края - РИА Новости, 12.09.2024
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
13:55 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/ii-1972288942.html
ИИ внедрили в работу медорганизаций Ставропольского края
ИИ внедрили в работу медорганизаций Ставропольского края - РИА Новости, 12.09.2024
ИИ внедрили в работу медорганизаций Ставропольского края
В медицинские организации Ставрополья внедрили искусственный интеллект в качестве помощника медперсоналу, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:55
2024-09-12T13:55
ставропольский край
здоровье - общество
искусственный интеллект (ии)
медучреждения
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В медицинские организации Ставрополья внедрили искусственный интеллект в качестве помощника медперсоналу, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Работа осуществлена в рамках, в том числе краевой госпрограммы Ставропольского края "Развитие здравоохранения". Нововведение актуально для всех медицинских организаций региона, обеспечивающих первичную медицинскую помощь. Искусственный интеллект помогает врачам в постановке диагноза. "Внедрено в работу медицинское изделие с технологией искусственного интеллекта "Топ-3", которое обеспечивает формирование трех наиболее вероятных диагнозов на основании анамнеза, введенного в текстовом виде. Подчеркну, что искусственный интеллект ни в коем случае не заменяет врача, но это для него хорошее подспорье: иногда любому специалисту нужно посоветоваться. Как раз функцию советчика "Топ-3" и выполняет", – цитирует пресс-служба министра здравоохранения Ставропольского края Юрия Литвинова. Также в связи с изменившимися требованиями со стороны федерального Минздрава доработана выгрузка электронных медицинских документов на федеральный уровень, обеспечена возможность работы региональной системы с витринами данных по записи на прием к врачу. В настоящий момент ведется работа по интеграции государственной информационной системы здравоохранения Ставропольского края с государственной информационной системой ОМС, что позволит в дальнейшем оплачивать случаи медицинским организациям после формирования и отправки структурированных электронных медицинских документов в реестр электронных медицинских документов.
https://ria.ru/20240905/stavropole-1970784587.html
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здоровье - общество, искусственный интеллект (ии), медучреждения
Ставропольский край, Здоровье - Общество, Искусственный интеллект (ИИ), Медучреждения

ИИ внедрили в работу медорганизаций Ставропольского края

© iStock.com / valentinrussanovПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© iStock.com / valentinrussanov
Прием у врача
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В медицинские организации Ставрополья внедрили искусственный интеллект в качестве помощника медперсоналу, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Работа осуществлена в рамках, в том числе краевой госпрограммы Ставропольского края "Развитие здравоохранения". Нововведение актуально для всех медицинских организаций региона, обеспечивающих первичную медицинскую помощь. Искусственный интеллект помогает врачам в постановке диагноза.
"Внедрено в работу медицинское изделие с технологией искусственного интеллекта "Топ-3", которое обеспечивает формирование трех наиболее вероятных диагнозов на основании анамнеза, введенного в текстовом виде. Подчеркну, что искусственный интеллект ни в коем случае не заменяет врача, но это для него хорошее подспорье: иногда любому специалисту нужно посоветоваться. Как раз функцию советчика "Топ-3" и выполняет", – цитирует пресс-служба министра здравоохранения Ставропольского края Юрия Литвинова.
Также в связи с изменившимися требованиями со стороны федерального Минздрава доработана выгрузка электронных медицинских документов на федеральный уровень, обеспечена возможность работы региональной системы с витринами данных по записи на прием к врачу.
В настоящий момент ведется работа по интеграции государственной информационной системы здравоохранения Ставропольского края с государственной информационной системой ОМС, что позволит в дальнейшем оплачивать случаи медицинским организациям после формирования и отправки структурированных электронных медицинских документов в реестр электронных медицинских документов.
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Ставропольский крайЗдоровье - ОбществоИскусственный интеллект (ИИ)Медучреждения
 
 
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