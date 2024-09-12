https://ria.ru/20240912/harris-1972385539.html

Харрис опередила Трампа по уровню поддержки после дебатов, показал опрос

Харрис опередила Трампа по уровню поддержки после дебатов, показал опрос - РИА Новости, 12.09.2024

Харрис опередила Трампа по уровню поддержки после дебатов, показал опрос

Кандидат в президенты США от демократов и вице-президент Камала Харрис опережает своего соперника от республиканцев экс-президента Дональда Трампа по уровню... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T20:55

2024-09-12T20:55

2024-09-12T20:55

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камала харрис

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выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты харрис и трампа

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов и вице-президент Камала Харрис опережает своего соперника от республиканцев экс-президента Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей на пять процентных пунктов после дебатов, следует из опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos. Согласно результатам опроса, 47% американцев на предстоящих в ноябре президентских выборах готовы проголосовать за Харрис, в то время как Трампа готовы поддержать 42% опрошенных. Из опроса также следует, что из тех респондентов, которые в той или иной степени осведомлены о прошедших ранее на этой неделе дебатах между Харрис и Трампом, более половины (53%) заявили, что победу на них одержала Харрис, и только 24% назвали победителем Трампа. Опрос проводился 11-12 сентября среди 1690 взрослых американцев, среди них было 1405 зарегистрированных избирателей. Для последней категории погрешность составляет три процентных пункта. Дебаты между Харрис и Трампом прошли во вторник. По данным опроса, проведенного телеканалом CNN и SSRS Research, Харрис превзошла на дебатах своего оппонента. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240912/tramp-1972217793.html

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