Гуцул назвала причину переноса суда по ее делу
Гуцул: заседание перенесли на 20 сентября из-за неявки свидетеля от обвинения
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 сен — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что заседание суда по делу о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор" перенесено на 20 сентября в связи с неявкой свидетеля со стороны обвинения.
Сторонники главы Гагаузии собрались в четверг в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где проходило рассмотрение дела. На этот раз они пришли без плакатов и не проводили митинг, а лишь спокойно стояли в ожидании решения суда. Полиция при этом укрепила меры безопасности, подъехал дополнительный патрульный наряд и автобус карабинеров.
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"На очередное судебное заседание не является якобы свидетель со стороны обвинения. Нам пришлось буквально через 10 минут после начала заседание выйти уже с него. Я верю в справедливость, в закон, что остались порядочные судьи, которые вынесут правильное решение… Следующее судебное заседание – 20 сентября", - рассказала Гуцул журналистам.
Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Ранее в интервью РИА Новости она заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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