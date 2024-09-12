https://ria.ru/20240912/granitsa-1972381425.html
Финские школьники пересекли границу с Россией во время экскурсии
Финские школьники пересекли границу с Россией во время экскурсии - РИА Новости, 12.09.2024
Финские школьники пересекли границу с Россией во время экскурсии
Школьники в Финляндии во время экскурсии пересекли границу с Россией, сообщает общественный вещатель Yle. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T20:24
2024-09-12T20:24
2024-09-12T20:24
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Школьники в Финляндии во время экскурсии пересекли границу с Россией, сообщает общественный вещатель Yle. "Финские школьники пересекли границу с Россией во время школьной экскурсии... Пограничники обнаружили посторонних лиц в пограничной зоне в районе Симпеле и поймали группу школьников из Савонлинна в этом районе. Десять школьников нарушили пограничную зону, а пятеро подозреваются в пересечении российской границы", - говорится в публикации на сайте вещателя. Отмечается, что по делу начато предварительное следствие, и пограничники в связи с этим уже связались с родителями детей и коллегами из Пограничного управления РФ в Выборге.
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россия, финляндия, савонлинна, в мире
Россия, Финляндия, Савонлинна, В мире
Финские школьники пересекли границу с Россией во время экскурсии
Yle: финские школьники пересекли границу с РФ во время экскурсии