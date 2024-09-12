https://ria.ru/20240912/gosduma-1972302670.html

Решения США о поставках ракет Украине не способствуют миру, заявили в ГД

Решения США о поставках ракет Украине не способствуют миру, заявили в ГД - РИА Новости, 12.09.2024

Решения США о поставках ракет Украине не способствуют миру, заявили в ГД

Депутат Госдумы от Белгородской области Наталья Полуянова заявила РИА Новости, что недавние заявления США о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:49

2024-09-12T14:49

2024-09-12T15:02

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нато

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БЕЛГОРОД, 12 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Белгородской области Наталья Полуянова заявила РИА Новости, что недавние заявления США о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет не способствуют миру. Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что передаст Байдену результаты обсуждения этого вопроса во время визита на Украину. "Что касается решений западных "партнёров", которые мы слышим в последние дни в информационном пространстве, то с трудом верится, что они связаны с разговорами о мире", - сказала Полуянова. Она напомнила, что Белгородская область уже несколько лет подвергается обстрелам со стороны Украины, которые квалифицируются следственными органами как теракты. "Задача исполнительной власти в такой ситуации - это работа с людьми, сохранение и поддержка экономики", - подчеркнула депутат. Она отметила, что власти региона прилагают все усилия для защиты жителей и создания условий для их безопасности. "Мы все, работая в одной большой команде, видим перед собой задачу сохранить людей, уберечь их и создать максимальные условия для того, чтобы люди чувствовали себя защищенными", - добавила Полуянова. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20240911/bayden-1972000146.html

https://ria.ru/20240805/vsu-1964114168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, россия, украина, сша, джо байден, энтони блинкен, владимир путин, нато, вооруженные силы украины