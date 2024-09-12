https://ria.ru/20240912/gosdep-1972397791.html

США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 12.09.2024

США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

США пока не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ американским дальнобойным оружием вглубь российской территории и не хотят спекулировать об этом,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T22:57

2024-09-12T22:57

2024-09-12T22:57

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. США пока не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ американским дальнобойным оружием вглубь российской территории и не хотят спекулировать об этом, заявил в четверг заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель."У меня нет объявления ни о какой политике, и я определенно не собираюсь спекулировать", - объявил он в эфире телеканала CNN, говоря о возможности снять ограничения на удары ВСУ американским дальнобойным оружием вглубь России.Патель подчеркнул, что на данный момент позиция американской администрации по этому вопросу не изменилась.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html

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сша, россия, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, в мире, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, нато, киев