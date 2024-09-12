https://ria.ru/20240912/geroy-1972344603.html
Герой России Нимченко стал сенатором от Крыма
Герой России Нимченко стал сенатором от Крыма - РИА Новости, 12.09.2024
Герой России Нимченко стал сенатором от Крыма
Герой России Юрий Нимченко наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти Крыма, соответствующий указ издан главой республики Сергеем Аксеновым. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:25
2024-09-12T17:25
2024-09-12T17:25
политика
россия
юрий нимченко
сергей аксенов (политик)
сергей карякин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962892073_0:0:1599:900_1920x0_80_0_0_3b03a08305150be86081d3009e52b101.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Герой России Юрий Нимченко наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти Крыма, соответствующий указ издан главой республики Сергеем Аксеновым. Ранее сенатором от парламента Крыма был назначен гроссмейстер Сергей Карякин. "Наделить Нимченко Юрия Петровича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Крым", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства. Ранее сенатором от исполнительной власти Крыма была Ольга Ковитиди.
https://ria.ru/20240830/kvartira-1969609526.html
https://ria.ru/20240902/putin-1969914417.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962892073_204:0:1497:970_1920x0_80_0_0_cd104323fb569b755a48fcbc1a46309f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, юрий нимченко, сергей аксенов (политик), сергей карякин
Политика, Россия, Юрий Нимченко, Сергей Аксенов (политик), Сергей Карякин
Герой России Нимченко стал сенатором от Крыма
Герой РФ Нимченко наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти Крыма