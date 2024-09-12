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Герой России Нимченко стал сенатором от Крыма - РИА Новости, 12.09.2024
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17:25 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/geroy-1972344603.html
Герой России Нимченко стал сенатором от Крыма
Герой России Нимченко стал сенатором от Крыма - РИА Новости, 12.09.2024
Герой России Нимченко стал сенатором от Крыма
Герой России Юрий Нимченко наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти Крыма, соответствующий указ издан главой республики Сергеем Аксеновым. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:25
2024-09-12T17:25
политика
россия
юрий нимченко
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Герой России Юрий Нимченко наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти Крыма, соответствующий указ издан главой республики Сергеем Аксеновым. Ранее сенатором от парламента Крыма был назначен гроссмейстер Сергей Карякин. "Наделить Нимченко Юрия Петровича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Крым", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства. Ранее сенатором от исполнительной власти Крыма была Ольга Ковитиди.
https://ria.ru/20240830/kvartira-1969609526.html
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политика, россия, юрий нимченко, сергей аксенов (политик), сергей карякин
Политика, Россия, Юрий Нимченко, Сергей Аксенов (политик), Сергей Карякин
Герой России Нимченко стал сенатором от Крыма

Герой РФ Нимченко наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти Крыма

© Фото : пресс-служба КФУ имени В.И. ВернадскогоГерой России Юрий Нимченко
Герой России Юрий Нимченко - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : пресс-служба КФУ имени В.И. Вернадского
Герой России Юрий Нимченко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Герой России Юрий Нимченко наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти Крыма, соответствующий указ издан главой республики Сергеем Аксеновым.
Ранее сенатором от парламента Крыма был назначен гроссмейстер Сергей Карякин.
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"Наделить Нимченко Юрия Петровича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Крым", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.
Ранее сенатором от исполнительной власти Крыма была Ольга Ковитиди.
Президент России Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы № 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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ПолитикаРоссияЮрий НимченкоСергей Аксенов (политик)Сергей Карякин
 
 
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