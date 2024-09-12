https://ria.ru/20240912/geroy-1972344603.html

Герой России Нимченко стал сенатором от Крыма

Герой России Нимченко стал сенатором от Крыма - РИА Новости, 12.09.2024

Герой России Нимченко стал сенатором от Крыма

Герой России Юрий Нимченко наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти Крыма, соответствующий указ издан главой республики Сергеем Аксеновым. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:25

2024-09-12T17:25

2024-09-12T17:25

политика

россия

юрий нимченко

сергей аксенов (политик)

сергей карякин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Герой России Юрий Нимченко наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти Крыма, соответствующий указ издан главой республики Сергеем Аксеновым. Ранее сенатором от парламента Крыма был назначен гроссмейстер Сергей Карякин. "Наделить Нимченко Юрия Петровича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Крым", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства. Ранее сенатором от исполнительной власти Крыма была Ольга Ковитиди.

https://ria.ru/20240830/kvartira-1969609526.html

https://ria.ru/20240902/putin-1969914417.html

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2024

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политика, россия, юрий нимченко, сергей аксенов (политик), сергей карякин