https://ria.ru/20240912/fukhimori-1972198656.html
Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори
Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори - РИА Новости, 12.09.2024
Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори
Бывший президент Перу Альберто Фухимори скончался в возрасте 86 лет после продолжительной борьбы с раком, сообщила его дочь Кейко Фухимори. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T02:44
2024-09-12T02:44
2024-09-12T07:43
перу
альберто фухимори
кейко фухимори
в мире
сендеро луминосо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972198521_0:88:2202:1327_1920x0_80_0_0_f290a098351b6f2c5cc2137692481388.jpg
МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Бывший президент Перу Альберто Фухимори скончался в возрасте 86 лет после продолжительной борьбы с раком, сообщила его дочь Кейко Фухимори."После долгой борьбы с раком наш отец Альберто Фухимори только что отправился на встречу с Господом. Просим тех, кто ценил его, сопровождать нас молитвой о вечном упокоении его души. Огромное спасибо, папа! Кейко, Хиро, Сачи и Кендзи Фухимори", — написала Кейко Фухимори в соцсети Х.Фухимори возглавлял Перу с 1990 по 2000 год, после чего более 15 лет провел за решеткой за злоупотребление властью, коррупцию и преступления против человечности. Политик вышел на свободу в 2023 году по гуманитарным причинам из-за болезни.Период правления Фухимори был отмечен агрессивной неолиберальной экономической политикой, масштабной приватизацией и общим сокращением доли государства в экономике и занятости. Сталкиваясь с противодействием оппозиции, контролирующей конгресс, он решился на переворот — в сговоре с военными распустил суды, остановил действие конституции и разогнал парламент, на восемь лет возглавив временное правительство.За время президентства Фухимори удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе, однако эта борьба с терроризмом сопровождалась серьезными нарушениями прав человека.После судебных процессов Фухимори признали косвенно ответственным за действия разведгруппы перуанской армии, которую прозвали "Эскадрон смерти". Спецподразделение из 38 человек было создано для оперативной борьбы с левыми террористами и занималось физической ликвидацией, похищениями и пытками предполагаемых членов "Светлого пути". В время их операций в 1991-1992 годах, неоднократно страдали и гибли невиновные люди, представители университетской среды и активисты, по крайней мере четыре миссии "Эскадрона" впоследствии стали называть "резней".Согласно выводам суда, за годы своего правления Фухимори погряз в коррупции и присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов.В июле дочь Фухимори заявила, что ее отец намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2026 году и будет оставаться в политике до конца своих дней.
https://ria.ru/20240507/peru-1944416090.html
https://ria.ru/20230517/osuzhdennye_glavy_gosudarstv-1872359836.html
https://ria.ru/20221212/kastilo-1838202933.html
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972198521_158:0:2045:1415_1920x0_80_0_0_1cb1fb5ecc6f43deeecf1919a647cf46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
перу, альберто фухимори, кейко фухимори, в мире, сендеро луминосо
Перу, Альберто Фухимори, Кейко Фухимори, В мире, Сендеро луминосо
Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори
Дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори сообщила о его смерти
МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Бывший президент Перу Альберто Фухимори скончался в возрасте 86 лет после продолжительной борьбы с раком, сообщила его дочь Кейко Фухимори.
«
"После долгой борьбы с раком наш отец Альберто Фухимори только что отправился на встречу с Господом. Просим тех, кто ценил его, сопровождать нас молитвой о вечном упокоении его души. Огромное спасибо, папа! Кейко, Хиро, Сачи и Кендзи Фухимори", — написала Кейко Фухимори в соцсети Х.
Фухимори возглавлял Перу с 1990 по 2000 год, после чего более 15 лет провел за решеткой за злоупотребление властью, коррупцию и преступления против человечности. Политик вышел на свободу в 2023 году по гуманитарным причинам из-за болезни.
Период правления Фухимори был отмечен агрессивной неолиберальной экономической политикой, масштабной приватизацией и общим сокращением доли государства в экономике и занятости. Сталкиваясь с противодействием оппозиции, контролирующей конгресс, он решился на переворот — в сговоре с военными распустил суды, остановил действие конституции и разогнал парламент, на восемь лет возглавив временное правительство.
За время президентства Фухимори удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо
" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе, однако эта борьба с терроризмом сопровождалась серьезными нарушениями прав человека.
После судебных процессов Фухимори признали косвенно ответственным за действия разведгруппы перуанской армии, которую прозвали "Эскадрон смерти". Спецподразделение из 38 человек было создано для оперативной борьбы с левыми террористами и занималось физической ликвидацией, похищениями и пытками предполагаемых членов "Светлого пути". В время их операций в 1991-1992 годах, неоднократно страдали и гибли невиновные люди, представители университетской среды и активисты, по крайней мере четыре миссии "Эскадрона" впоследствии стали называть "резней".
Согласно выводам суда, за годы своего правления Фухимори погряз в коррупции и присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов.
В июле дочь Фухимори заявила, что ее отец намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2026 году и будет оставаться в политике до конца своих дней.