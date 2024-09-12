https://ria.ru/20240912/fukhimori-1972198656.html

Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори

Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори - РИА Новости, 12.09.2024

Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори

Бывший президент Перу Альберто Фухимори скончался в возрасте 86 лет после продолжительной борьбы с раком, сообщила его дочь Кейко Фухимори. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T02:44

2024-09-12T02:44

2024-09-12T07:43

перу

альберто фухимори

кейко фухимори

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сендеро луминосо

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МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Бывший президент Перу Альберто Фухимори скончался в возрасте 86 лет после продолжительной борьбы с раком, сообщила его дочь Кейко Фухимори."После долгой борьбы с раком наш отец Альберто Фухимори только что отправился на встречу с Господом. Просим тех, кто ценил его, сопровождать нас молитвой о вечном упокоении его души. Огромное спасибо, папа! Кейко, Хиро, Сачи и Кендзи Фухимори", — написала Кейко Фухимори в соцсети Х.Фухимори возглавлял Перу с 1990 по 2000 год, после чего более 15 лет провел за решеткой за злоупотребление властью, коррупцию и преступления против человечности. Политик вышел на свободу в 2023 году по гуманитарным причинам из-за болезни.Период правления Фухимори был отмечен агрессивной неолиберальной экономической политикой, масштабной приватизацией и общим сокращением доли государства в экономике и занятости. Сталкиваясь с противодействием оппозиции, контролирующей конгресс, он решился на переворот — в сговоре с военными распустил суды, остановил действие конституции и разогнал парламент, на восемь лет возглавив временное правительство.За время президентства Фухимори удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе, однако эта борьба с терроризмом сопровождалась серьезными нарушениями прав человека.После судебных процессов Фухимори признали косвенно ответственным за действия разведгруппы перуанской армии, которую прозвали "Эскадрон смерти". Спецподразделение из 38 человек было создано для оперативной борьбы с левыми террористами и занималось физической ликвидацией, похищениями и пытками предполагаемых членов "Светлого пути". В время их операций в 1991-1992 годах, неоднократно страдали и гибли невиновные люди, представители университетской среды и активисты, по крайней мере четыре миссии "Эскадрона" впоследствии стали называть "резней".Согласно выводам суда, за годы своего правления Фухимори погряз в коррупции и присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов.В июле дочь Фухимори заявила, что ее отец намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2026 году и будет оставаться в политике до конца своих дней.

https://ria.ru/20240507/peru-1944416090.html

https://ria.ru/20230517/osuzhdennye_glavy_gosudarstv-1872359836.html

https://ria.ru/20221212/kastilo-1838202933.html

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