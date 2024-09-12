Рейтинг@Mail.ru
Ураган "Франсин" обрушился на юг Луизианы - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/fransin-1972196147.html
Ураган "Франсин" обрушился на юг Луизианы
Ураган "Франсин" обрушился на юг Луизианы - РИА Новости, 12.09.2024
Ураган "Франсин" обрушился на юг Луизианы
Тропический шторм "Франсин" в четверг достиг суши в южном американском штате Луизиана после того, как усилился до второй категории, сообщает Национальный центр... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T01:38
2024-09-12T01:38
луизиана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747734669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40133923b37ca56e2dbc3d7aab4f107f.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Тропический шторм "Франсин" в четверг достиг суши в южном американском штате Луизиана после того, как усилился до второй категории, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). "Франсин обрушился на южную часть Луизианы, на округ Тербонн, примерно в 30 милях к юго-юго-западу от Морган-Сити, как ураган 2-й категории", - говорится в предупреждении, опубликованном в соцсети X. По всему побережью Луизианы власти штата выпустили распоряжения по эвакуации жителей. Школы и государственные учреждения закрыты. Максимальная скорость ветра составит около 100 миль в час (155 км/ч), уточняют метеорологи. Вместе с тем СМИ отмечают, что это в первый раз, когда ураган достиг суши в Луизиане с 2021 года, когда на штат обрушился ураган Ида четвертой категории.
https://ria.ru/20240907/kran-1971310753.html
https://ria.ru/20240709/veter-1958418201.html
луизиана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747734669_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_3ba43a7a5e460d7076b6d9fb48c86712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луизиана, в мире
Луизиана, В мире
Ураган "Франсин" обрушился на юг Луизианы

NHC: "Франсин" достиг суши на юге Луизианы после усиления до второй категории

© Фото : Космонавт Олег Новицкий / VkontakteУраган
Ураган - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Космонавт Олег Новицкий / Vkontakte
Ураган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Тропический шторм "Франсин" в четверг достиг суши в южном американском штате Луизиана после того, как усилился до второй категории, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC).
"Франсин обрушился на южную часть Луизианы, на округ Тербонн, примерно в 30 милях к юго-юго-западу от Морган-Сити, как ураган 2-й категории", - говорится в предупреждении, опубликованном в соцсети X.
Плавучий кран из-за шторма затонул в Карском море в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
В Карском море затонул плавучий кран во время шторма
7 сентября, 18:21
По всему побережью Луизианы власти штата выпустили распоряжения по эвакуации жителей. Школы и государственные учреждения закрыты.
Максимальная скорость ветра составит около 100 миль в час (155 км/ч), уточняют метеорологи. Вместе с тем СМИ отмечают, что это в первый раз, когда ураган достиг суши в Луизиане с 2021 года, когда на штат обрушился ураган Ида четвертой категории.
Последствия сильного ветра в Бузулукском бору в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Шторм разрушил смотровую площадку в Бузулукском бору
9 июля, 09:22
 
ЛуизианаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала