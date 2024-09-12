https://ria.ru/20240912/fransin-1972196147.html

Ураган "Франсин" обрушился на юг Луизианы

Ураган "Франсин" обрушился на юг Луизианы - РИА Новости, 12.09.2024

Ураган "Франсин" обрушился на юг Луизианы

Тропический шторм "Франсин" в четверг достиг суши в южном американском штате Луизиана после того, как усилился до второй категории, сообщает Национальный центр... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T01:38

2024-09-12T01:38

2024-09-12T01:38

луизиана

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Тропический шторм "Франсин" в четверг достиг суши в южном американском штате Луизиана после того, как усилился до второй категории, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). "Франсин обрушился на южную часть Луизианы, на округ Тербонн, примерно в 30 милях к юго-юго-западу от Морган-Сити, как ураган 2-й категории", - говорится в предупреждении, опубликованном в соцсети X. По всему побережью Луизианы власти штата выпустили распоряжения по эвакуации жителей. Школы и государственные учреждения закрыты. Максимальная скорость ветра составит около 100 миль в час (155 км/ч), уточняют метеорологи. Вместе с тем СМИ отмечают, что это в первый раз, когда ураган достиг суши в Луизиане с 2021 года, когда на штат обрушился ураган Ида четвертой категории.

https://ria.ru/20240907/kran-1971310753.html

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