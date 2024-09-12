https://ria.ru/20240912/fransin-1972196147.html
Ураган "Франсин" обрушился на юг Луизианы
Ураган "Франсин" обрушился на юг Луизианы - РИА Новости, 12.09.2024
Ураган "Франсин" обрушился на юг Луизианы
Тропический шторм "Франсин" в четверг достиг суши в южном американском штате Луизиана после того, как усилился до второй категории, сообщает Национальный центр... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T01:38
2024-09-12T01:38
2024-09-12T01:38
луизиана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747734669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40133923b37ca56e2dbc3d7aab4f107f.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Тропический шторм "Франсин" в четверг достиг суши в южном американском штате Луизиана после того, как усилился до второй категории, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). "Франсин обрушился на южную часть Луизианы, на округ Тербонн, примерно в 30 милях к юго-юго-западу от Морган-Сити, как ураган 2-й категории", - говорится в предупреждении, опубликованном в соцсети X. По всему побережью Луизианы власти штата выпустили распоряжения по эвакуации жителей. Школы и государственные учреждения закрыты. Максимальная скорость ветра составит около 100 миль в час (155 км/ч), уточняют метеорологи. Вместе с тем СМИ отмечают, что это в первый раз, когда ураган достиг суши в Луизиане с 2021 года, когда на штат обрушился ураган Ида четвертой категории.
https://ria.ru/20240907/kran-1971310753.html
https://ria.ru/20240709/veter-1958418201.html
луизиана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747734669_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_3ba43a7a5e460d7076b6d9fb48c86712.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луизиана, в мире
Ураган "Франсин" обрушился на юг Луизианы
NHC: "Франсин" достиг суши на юге Луизианы после усиления до второй категории
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Тропический шторм "Франсин" в четверг достиг суши в южном американском штате Луизиана после того, как усилился до второй категории, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC).
"Франсин обрушился на южную часть Луизианы, на округ Тербонн, примерно в 30 милях к юго-юго-западу от Морган-Сити, как ураган 2-й категории", - говорится в предупреждении, опубликованном в соцсети X.
По всему побережью Луизианы власти штата выпустили распоряжения по эвакуации жителей. Школы и государственные учреждения закрыты.
Максимальная скорость ветра составит около 100 миль в час (155 км/ч), уточняют метеорологи. Вместе с тем СМИ отмечают, что это в первый раз, когда ураган достиг суши в Луизиане с 2021 года, когда на штат обрушился ураган Ида четвертой категории.