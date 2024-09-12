https://ria.ru/20240912/forum-1972364256.html

Путин рассказал о значении форума объединенных культур

Путин рассказал о значении форума объединенных культур - РИА Новости, 12.09.2024

Путин рассказал о значении форума объединенных культур

Форум объединенных культур отражает естественное право людей на самобытность и равенство государств в формировании мировой культурной повестки, заявил президент РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:53

2024-09-12T18:53

2024-09-12T19:14

культура

россия

владимир путин

общество

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Форум объединенных культур отражает естественное право людей на самобытность и равенство государств в формировании мировой культурной повестки, заявил президент России Владимир Путин. Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что форум - это один из ответов на сложные вызовы, которые сегодня стоят перед странами и народами. "В самом его названии признание цивилизационного многообразия, естественного права людей на самобытность, уважение традиционных ценностей и религий и, конечно, безусловное равенство государств в формировании мировой культурной повестки", - отметил президент.

https://ria.ru/20240912/forum-1972345551.html

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россия, владимир путин, общество