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Путин рассказал о значении форума объединенных культур - РИА Новости, 12.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:53 12.09.2024 (обновлено: 19:14 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/forum-1972364256.html
Путин рассказал о значении форума объединенных культур
Путин рассказал о значении форума объединенных культур - РИА Новости, 12.09.2024
Путин рассказал о значении форума объединенных культур
Форум объединенных культур отражает естественное право людей на самобытность и равенство государств в формировании мировой культурной повестки, заявил президент РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:53
2024-09-12T19:14
культура
россия
владимир путин
общество
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Форум объединенных культур отражает естественное право людей на самобытность и равенство государств в формировании мировой культурной повестки, заявил президент России Владимир Путин. Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что форум - это один из ответов на сложные вызовы, которые сегодня стоят перед странами и народами. "В самом его названии признание цивилизационного многообразия, естественного права людей на самобытность, уважение традиционных ценностей и религий и, конечно, безусловное равенство государств в формировании мировой культурной повестки", - отметил президент.
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россия, владимир путин, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о значении форума объединенных культур

Путин: форум объединенных культур отражает право людей на самобытность

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Форум объединенных культур отражает естественное право людей на самобытность и равенство государств в формировании мировой культурной повестки, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что форум - это один из ответов на сложные вызовы, которые сегодня стоят перед странами и народами.
"В самом его названии признание цивилизационного многообразия, естественного права людей на самобытность, уважение традиционных ценностей и религий и, конечно, безусловное равенство государств в формировании мировой культурной повестки", - отметил президент.
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
На форум объединенных культур в Петербурге приехали представители 80 стран
Вчера, 17:29
 
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