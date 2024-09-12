https://ria.ru/20240912/forum-1972240281.html

Парфенчиков открыл Международный экономический форум "Карелия 20/24"

Парфенчиков открыл Международный экономический форум "Карелия 20/24" - РИА Новости, 12.09.2024

Парфенчиков открыл Международный экономический форум "Карелия 20/24"

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков дал старт Международному экономическому форуму "Карелия 20/24", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:14

2024-09-12T11:14

2024-09-12T11:14

республика карелия

артур парфенчиков

россия

петрозаводск

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков дал старт Международному экономическому форуму "Карелия 20/24", сообщает пресс-служба регионального правительства.Форум проходит в Петрозаводске, он будет работать 12 и 13 сентября. Глава республики поприветствовал участников и открыл пленарное заседание на тему "Трансформация экономики, развитие в условиях новых вызовов".На экономический форум в Карелию приехало порядка 400 представителей исполнительных органов власти и агентств развития регионов России, федеральных институтов развития, общественных организаций, делегаций из Китайской Народной Республики, Турции и Белоруссии.Парфенчиков напомнил, что за последние четыре года Российская Федерация столкнулась с рядом серьезных вызовов."Карелия оказалась в числе наиболее сложных регионов в связи с тем, что исторически вектор ее экономики был ориентирован на Запад. Наши соседи сегодня отказались от сотрудничества. На границе Карелии и Евросоюза, протяженность которой 800 километров, сегодня полностью остановлена внешнеэкономическая деятельность, – приводит пресс-служба слова Парфенчикова.Он добавил, что благодаря совместной работе федерального центра, регионального правительства и бизнеса региона в кратчайшие сроки удалось реализовать ряд мероприятий, которые позволили Карелии не только поддержать экономику, но и дать новые импульсы социально-экономическому развитию региона."Карелия сегодня – лидер по динамике роста инвестиций на Северо-Западе России", - уточнил глава региона.За последние четыре года инвестиции по Карелии увеличились на 44% в сопоставимых ценах и составили по итогам 2023 года рекордное для региона значение – 104 миллиарда рублей. Республика в целом занимает лидирующие позиции в национальных рейтингах по развитию промышленной сферы и привлечению инвестиций. Существенный вклад в валовый региональный продукт – более 27% – вносят малые и средние предприятия. Их инвестиции в 2023 году выросли до 26,3 миллиарда рублей – на 37% в сопоставимых ценах в сравнении с 2022 годом и составили четверть всех инвестиционных вложений в регионе."Этого удалось добиться благодаря комплексной системе мер поддержки инвесторов и малого бизнеса, одной из самых гибких в стране. Это отмечают предприятия, представители федеральных ведомств и деловых объединений. Мы создали в регионе действенную инфраструктуру поддержки бизнеса, которая сопровождает проекты, начиная с подбора земельного участка и заканчивая продвижением готовой продукции на мировые рынки", – отметил Парфенчиков.По его словам, с 2025 года власти региона планируют предоставлять инвесторам инвестиционный налоговый вычет, предусмотрев уменьшение ставки налога на прибыль на 12 процентных пунктов в общем размере вычета до 70% расходов на инвестиции. Предусмотрят также отдельные меры поддержки для предприятий, выпускающих продукцию двойного назначения.В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день отмечается рекордный рост туристического потока в республику. Карелия также входит в топ-10 регионов России по количеству действующих и создаваемых технопарков по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Карелия представит участникам форума свои лучшие практики, позволяющие демонстрировать устойчивый рост в сложных экономических условиях: от регионального механизма возврата инвесторам вложений в строительство зданий и приобретение оборудования до первого в России межрегионального офсетного контракта. Помимо этого в рамках мероприятия планируется подписание ряда соглашений. Гости форума также презентуют лучшие региональные практики по привлечению инвестиций и в сфере госзаказа.

https://ria.ru/20240813/glava-1965848544.html

https://ria.ru/20240903/shkoly-1970196733.html

https://ria.ru/20240816/poliklinika-1966679869.html

республика карелия

россия

петрозаводск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, артур парфенчиков, россия, петрозаводск