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Как правильно флиртовать и не переборщить с заигрываниями

Как правильно флиртовать и не переборщить с заигрываниями - РИА Новости, 12.09.2024

Как правильно флиртовать и не переборщить с заигрываниями

Многие считают, что флирт – отличный инструмент для знакомства и развития отношений. При этом есть те, у кого заигрывать с противоположным полом не получается совсем. Можно ли "прокачать" навык флирта или это врожденный дар? Где заигрывание уместно и как реагировать на неприятный вам флирт?

2024-09-12T12:00

2024-09-12T12:00

2024-09-12T17:01

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Как правильно флиртовать и не переборщить с заигрываниями Многие считают, что флирт – отличный инструмент для знакомства и развития отношений. При этом есть те, у кого заигрывать с противоположным полом не получается совсем. Можно ли "прокачать" навык флирта или это врожденный дар? Где заигрывание уместно и как реагировать на неприятный вам флирт? audio/mpeg

Как правильно флиртовать и не переборщить с заигрываниями Многие считают, что флирт – отличный инструмент для знакомства и развития отношений. При этом есть те, у кого заигрывать с противоположным полом не получается совсем. Можно ли "прокачать" навык флирта или это врожденный дар? Где заигрывание уместно и как реагировать на неприятный вам флирт? audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущая: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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