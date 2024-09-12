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Как правильно флиртовать и не переборщить с заигрываниями - РИА Новости, 12.09.2024
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12:00 12.09.2024 (обновлено: 17:01 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/flirt-1972335481.html
Как правильно флиртовать и не переборщить с заигрываниями
Как правильно флиртовать и не переборщить с заигрываниями - РИА Новости, 12.09.2024
Как правильно флиртовать и не переборщить с заигрываниями
Многие считают, что флирт – отличный инструмент для знакомства и развития отношений. При этом есть те, у кого заигрывать с противоположным полом не получается совсем. Можно ли "прокачать" навык флирта или это врожденный дар? Где заигрывание уместно и как реагировать на неприятный вам флирт?
2024-09-12T12:00
2024-09-12T17:01
нас двое
флирт
отношения
любовь
вконтакте
влюбленность
личный опыт
подкаст
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Как правильно флиртовать и не переборщить с заигрываниями
Многие считают, что флирт – отличный инструмент для знакомства и развития отношений. При этом есть те, у кого заигрывать с противоположным полом не получается совсем. Можно ли "прокачать" навык флирта или это врожденный дар? Где заигрывание уместно и как реагировать на неприятный вам флирт?
audio/mpeg
Как правильно флиртовать и не переборщить с заигрываниями
Многие считают, что флирт – отличный инструмент для знакомства и развития отношений. При этом есть те, у кого заигрывать с противоположным полом не получается совсем. Можно ли "прокачать" навык флирта или это врожденный дар? Где заигрывание уместно и как реагировать на неприятный вам флирт?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущая: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Анастасия Паниоти
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Нас двое, флирт , отношения, Любовь, ВКонтакте, влюбленность, Личный опыт , Подкаст, опыт, кокетство
Нас двое

Как правильно флиртовать и не переборщить с заигрываниями

Нас двое
Как правильно флиртовать и не переборщить с заигрываниями
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Многие считают, что флирт – отличный инструмент для знакомства и развития отношений. При этом есть те, у кого заигрывать с противоположным полом не получается совсем. Можно ли "прокачать" навык флирта или это врожденный дар? Где заигрывание уместно и как реагировать на неприятный вам флирт?
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущая: Анастасия Кудрявцева
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
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