https://ria.ru/20240912/festival-1972391726.html

Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" открылся в Смоленске

Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" открылся в Смоленске - РИА Новости, 12.09.2024

Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" открылся в Смоленске

Открытие XVII фестиваля "Молодежь – за Союзное государство" состоялось в Смоленске в четверг, участников поприветствовали депутаты Парламентского Собрания (ПС), РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T22:02

2024-09-12T22:02

2024-09-12T22:02

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

союзное государство

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Открытие XVII фестиваля "Молодежь – за Союзное государство" состоялось в Смоленске в четверг, участников поприветствовали депутаты Парламентского Собрания (ПС), сообщает ПС.Фестиваль будет проходить в Смоленске до 15 сентября. Депутаты – члены комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму примут участие в основных мероприятиях молодежного форума.В четверг участников мероприятия поприветствовали депутаты ПС. Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председатель Госдумы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин направил обращение, в котором отметил, что фестиваль открывает новые возможности для творческой молодежи России и Белоруссии."(Фестиваль – ред.) способствует укреплению культурных и образовательных связей в рамках Союзного государства и содействует самореализации молодого поколения. Участие в конкурсной программе, обмен мнениями по актуальным вопросам молодежной повестки помогают выстроить плодотворный диалог, найти друзей и единомышленников", - подчеркнул Володин.Он пожелал участникам успехов и новых побед.Также приветствие участникам направил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, первый заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Игорь Сергеенко."Этот уникальный форум объединяет талантливых юношей и девушек, укрепляет дружбу, помогает сохранить наши общие духовные ценности и символизирует тесное сотрудничество между молодежными организациями двух стран. Сегодня важно создавать условия для обмена творческими достижениями, пропагандировать лучшие идеи в области современного искусства, поддерживать и стимулировать смелые инициативы движения юных, оберегать и приумножать традиции, заложенные предыдущими поколениями", - отметил Сергеенко.Он напомнил, что, сталкиваясь с серьезными вызовами, нужно сделать все, чтобы Беларусь и Россия успешно развивались, а активная позиция молодых граждан способствовала дальнейшему углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства."В 2024 году исполняется ровно четверть века с момента подписания Договора о создании Союзного государства. Особый потенциал этого союза побуждает Беларусь и Россию и далее успешно двигаться вперед. Вместе мы будем только сильнее! Мы гордимся вашими победами, в то же время ждем новых предложений и проектов, поскольку молодежь — это мощный ресурс развития любого общества и государства. Убежден, что ваши способности и таланты, стремление созидать мир будут служить на благо братских народов", - подчеркнул Сергеенко.XVII фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" приурочен к 25-й годовщине Союзного государства. В рамках фестиваля состоится конкурс исполнителей молодежной песни и конкурс хореографических коллективов. На сцену выйдут конкурсанты из всех областей Беларуси и многих регионов России. Их выступления оценит профессиональное жюри из известных артистов и музыкантов. Планируется, что в мероприятиях примут участие до тысячи человек, а вместе со зрителями и гостями – до 15 тысяч.Впервые в рамках фестиваля пройдет Форум молодых историков Союзного государства, где соберутся студенты и аспиранты вузов, молодые ученые, преподаватели школ, средних специальных и высших учебных заведений. Основная повестка будет направлена на обсуждение вопросов сохранения исторической правды, борьбы с фальсификацией и переписыванием истории.Традиционно участники фестиваля встретятся с депутатами Парламентского Собрания, членами Молодежной палаты при Парламентском Собрании, лидерами молодежных организаций и движений, волонтерами СВО, а также с известными журналистами и блогерами, спортсменами из Беларуси и России. Кроме того, запланированы танцевальные вечера, проведение мастер-классов, ток-шоу и другие мероприятия.Фестиваль проводится по инициативе депутатов Парламентского Собрания. Содействие в его подготовке и проведении оказывает администрация Смоленской области. Партнером по дискуссионным площадкам выступит Российское военно-историческое общество.

https://ria.ru/20240829/matvienko-1969213917.html

https://ria.ru/20240826/minsk-1968577108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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