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В Эстонии могут повысить плату за ожидание у КПП на границе с Россией - РИА Новости, 12.09.2024
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10:21 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/estoniya-1972231864.html
В Эстонии могут повысить плату за ожидание у КПП на границе с Россией
В Эстонии могут повысить плату за ожидание у КПП на границе с Россией - РИА Новости, 12.09.2024
В Эстонии могут повысить плату за ожидание у КПП на границе с Россией
Эстонский оператор зоны ожидания автотранспорта Collade предложил МВД прибалтийской республики в несколько раз повысить плату, которую взимают с транспортных... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:21
2024-09-12T10:21
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Эстонский оператор зоны ожидания автотранспорта Collade предложил МВД прибалтийской республики в несколько раз повысить плату, которую взимают с транспортных средств за пользование зоной ожидания у КПП "Лухамаа" на российской границе, сообщает телерадиовещательная компания ERR. "Согласно предложению компании Collade, направленному министерству внутренних дел, плату за пользование зоной ожидания предлагается повысить до 50 евро для грузового транспорта, до 25 евро для легковых автомобилей и до 15 евро - для мотоциклов", - говорится в сообщении. ERR пишет, что в настоящее время плата за ожидание для грузового транспорта составляет 16 евро, для легкового - 9 евро, а для мотоциклов - 6 евро. Телерадиовещательная компания отмечает, что последний раз изменение цен было в 2020 году. Компания обосновала свое предложение высокой инфляцией, ростом расходов, связанных с увеличившимся временем ожидания у КПП. ERR подчеркивает, что в связи с введенными ограничениями пропускная способность эстонско-российской границы значительно сократилась, границу пересекает в 12 раз меньше транспортных средств. В пятницу телерадиовещательная компания сообщала, что водители грузовиков вынуждены неделями простаивать на границе Эстонии и РФ из-за проверок эстонской таможни. В августе Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией. По заверению эстонских властей, меры были приняты для того, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240830/finljandija-1969449219.html
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авто, россия, эстония, москва, владимир путин
Авто, Россия, Эстония, Москва, Владимир Путин
В Эстонии могут повысить плату за ожидание у КПП на границе с Россией

ERR: плату за ожидание на границе у "Лухамаа" могут повысить в несколько раз

CC BY-SA 2.0 / William John Gauthier / КПП на границе Эстонии и России
КПП на границе Эстонии и России - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
CC BY-SA 2.0 / William John Gauthier /
КПП на границе Эстонии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Эстонский оператор зоны ожидания автотранспорта Collade предложил МВД прибалтийской республики в несколько раз повысить плату, которую взимают с транспортных средств за пользование зоной ожидания у КПП "Лухамаа" на российской границе, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
"Согласно предложению компании Collade, направленному министерству внутренних дел, плату за пользование зоной ожидания предлагается повысить до 50 евро для грузового транспорта, до 25 евро для легковых автомобилей и до 15 евро - для мотоциклов", - говорится в сообщении.
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ERR пишет, что в настоящее время плата за ожидание для грузового транспорта составляет 16 евро, для легкового - 9 евро, а для мотоциклов - 6 евро. Телерадиовещательная компания отмечает, что последний раз изменение цен было в 2020 году.
Компания обосновала свое предложение высокой инфляцией, ростом расходов, связанных с увеличившимся временем ожидания у КПП. ERR подчеркивает, что в связи с введенными ограничениями пропускная способность эстонско-российской границы значительно сократилась, границу пересекает в 12 раз меньше транспортных средств. В пятницу телерадиовещательная компания сообщала, что водители грузовиков вынуждены неделями простаивать на границе Эстонии и РФ из-за проверок эстонской таможни.
В августе Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией. По заверению эстонских властей, меры были приняты для того, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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