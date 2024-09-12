Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии заявили о рекордных тратах на боеприпасы - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/estonija-1972238900.html
В Эстонии заявили о рекордных тратах на боеприпасы
В Эстонии заявили о рекордных тратах на боеприпасы - РИА Новости, 12.09.2024
В Эстонии заявили о рекордных тратах на боеприпасы
Эстония за последние два года потратила на боеприпасы сумму, превышающую объем закупок последних 30 лет, заявил глава минобороны страны Ханно Певкур, его слова... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:06
2024-09-12T11:06
в мире
эстония
ханно певкур
нато
министерство обороны эстонии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Эстония за последние два года потратила на боеприпасы сумму, превышающую объем закупок последних 30 лет, заявил глава минобороны страны Ханно Певкур, его слова приводит агентство Bloomberg. "За последние два года мы уже закупили боеприпасов на сумму более 750 миллионов евро, это превышает общую сумму закупок последних 30 лет", - приводит агентство слова министра. При этом он добавил, что Эстония также запланировала потратить дополнительные 3 миллиарда евро на закупки боеприпасов в период до 2028 года. Ранее Певкур заявлял, что Эстония может увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП на основе нового плана обороны НАТО по усилению военной мощи.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, ханно певкур, нато, министерство обороны эстонии
В мире, Эстония, Ханно Певкур, НАТО, Министерство обороны Эстонии
В Эстонии заявили о рекордных тратах на боеприпасы

Глава Минобороны Певкур: Эстония за 2 года потратила на боеприпасы 750 млн евро

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Эстония за последние два года потратила на боеприпасы сумму, превышающую объем закупок последних 30 лет, заявил глава минобороны страны Ханно Певкур, его слова приводит агентство Bloomberg.
"За последние два года мы уже закупили боеприпасов на сумму более 750 миллионов евро, это превышает общую сумму закупок последних 30 лет", - приводит агентство слова министра.
При этом он добавил, что Эстония также запланировала потратить дополнительные 3 миллиарда евро на закупки боеприпасов в период до 2028 года.
Ранее Певкур заявлял, что Эстония может увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП на основе нового плана обороны НАТО по усилению военной мощи.
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Сроки поджимают": 12 шагов НАТО к войне с Россией
10 сентября, 08:00
 
В миреЭстонияХанно ПевкурНАТОМинистерство обороны Эстонии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала