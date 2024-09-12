https://ria.ru/20240912/estonija-1972238900.html

В Эстонии заявили о рекордных тратах на боеприпасы

В Эстонии заявили о рекордных тратах на боеприпасы - РИА Новости, 12.09.2024

В Эстонии заявили о рекордных тратах на боеприпасы

Эстония за последние два года потратила на боеприпасы сумму, превышающую объем закупок последних 30 лет, заявил глава минобороны страны Ханно Певкур, его слова... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:06

2024-09-12T11:06

2024-09-12T11:06

в мире

эстония

ханно певкур

нато

министерство обороны эстонии

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Эстония за последние два года потратила на боеприпасы сумму, превышающую объем закупок последних 30 лет, заявил глава минобороны страны Ханно Певкур, его слова приводит агентство Bloomberg. "За последние два года мы уже закупили боеприпасов на сумму более 750 миллионов евро, это превышает общую сумму закупок последних 30 лет", - приводит агентство слова министра. При этом он добавил, что Эстония также запланировала потратить дополнительные 3 миллиарда евро на закупки боеприпасов в период до 2028 года. Ранее Певкур заявлял, что Эстония может увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП на основе нового плана обороны НАТО по усилению военной мощи.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

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Ольга Фомченкова

в мире, эстония, ханно певкур, нато, министерство обороны эстонии