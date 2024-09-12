https://ria.ru/20240912/eksport-1972379301.html
РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию на 120 миллионов долларов
РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию на 120 миллионов долларов - РИА Новости, 12.09.2024
РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию на 120 миллионов долларов
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) поддержал экспортные сделки в Киргизию на 120 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T20:04
2024-09-12T20:04
2024-09-12T20:04
киргизия
россия
иссык-куль (озеро)
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) поддержал экспортные сделки в Киргизию на 120 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Киргизии Ишхан Буюклянов на VI киргизско-российском экономическом форуме на Иссык-Куле."Группа РЭЦ стремится укрепить внешнеэкономическое взаимодействие российских компаний с киргизскими партнерами и создает условия для финансирования поставок российской высокотехнологической продукции в Кыргызстан. За 8 месяцев текущего года поддержку Группы РЭЦ получили 375 уникальных участников ВЭД в рамках 624 экспортных услуг на общую сумму 120 миллионов долларов", - сказал Буюклянов.Дополнительно на полях форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между РЭЦ и Центром по развитию и продвижению экспорта при Министерстве экономики и коммерции Киргизии, а также проведены более 15 b2b встреч с экспортно ориентированными российскими компаниями, в том числе Вайлдберриз, Озон и киргизским бизнесом.
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киргизия
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киргизия, россия, иссык-куль (озеро), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика
Киргизия, Россия, Иссык-Куль (озеро), Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) поддержал экспортные сделки в Киргизию на 120 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Киргизии Ишхан Буюклянов на VI киргизско-российском экономическом форуме на Иссык-Куле.
"Группа РЭЦ стремится укрепить внешнеэкономическое взаимодействие российских компаний с киргизскими партнерами и создает условия для финансирования поставок российской высокотехнологической продукции в Кыргызстан. За 8 месяцев текущего года поддержку Группы РЭЦ получили 375 уникальных участников ВЭД в рамках 624 экспортных услуг на общую сумму 120 миллионов долларов", - сказал Буюклянов.
Дополнительно на полях форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между РЭЦ и Центром по развитию и продвижению экспорта при Министерстве экономики и коммерции Киргизии, а также проведены более 15 b2b встреч с экспортно ориентированными российскими компаниями, в том числе Вайлдберриз, Озон и киргизским бизнесом.