https://ria.ru/20240912/eksport-1972379301.html

РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию на 120 миллионов долларов

РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию на 120 миллионов долларов - РИА Новости, 12.09.2024

РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию на 120 миллионов долларов

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) поддержал экспортные сделки в Киргизию на 120 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T20:04

2024-09-12T20:04

2024-09-12T20:04

киргизия

россия

иссык-куль (озеро)

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) поддержал экспортные сделки в Киргизию на 120 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Киргизии Ишхан Буюклянов на VI киргизско-российском экономическом форуме на Иссык-Куле."Группа РЭЦ стремится укрепить внешнеэкономическое взаимодействие российских компаний с киргизскими партнерами и создает условия для финансирования поставок российской высокотехнологической продукции в Кыргызстан. За 8 месяцев текущего года поддержку Группы РЭЦ получили 375 уникальных участников ВЭД в рамках 624 экспортных услуг на общую сумму 120 миллионов долларов", - сказал Буюклянов.Дополнительно на полях форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между РЭЦ и Центром по развитию и продвижению экспорта при Министерстве экономики и коммерции Киргизии, а также проведены более 15 b2b встреч с экспортно ориентированными российскими компаниями, в том числе Вайлдберриз, Озон и киргизским бизнесом.

https://ria.ru/20240911/forum-1972123077.html

киргизия

россия

иссык-куль (озеро)

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киргизия, россия, иссык-куль (озеро), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика