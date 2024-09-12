https://ria.ru/20240912/efimov-1972148535.html

Ефимов: в Москве в августе опубликовали четыре проекта КРТ

Ефимов: в Москве в августе опубликовали четыре проекта КРТ - РИА Новости, 12.09.2024

Ефимов: в Москве в августе опубликовали четыре проекта КРТ

В августе на портале mos.ru опубликовано четыре проекта решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 14 гектаров, на которых планируется... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:05

2024-09-12T14:05

2024-09-12T14:05

москва

гагаринский район

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. В августе на портале mos.ru опубликовано четыре проекта решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 14 гектаров, на которых планируется построить 210 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках четырех проектов комплексного развития территорий общей площадью 14 гектаров запланировано строительство свыше 210 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок составят около 65 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 519 миллионов рублей. После реализации проектов будет создано почти 1,5 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как уточняется в сообщении, в рамках этих проектов КРТ в Можайском, Академическом и Гагаринском районах Москвы построят более 138 тысяч квадратных метров жилья, включая свыше 102 тысяч квадратных метров по программе реновации, а также 24 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе гостиницу на 135 номеров.Кроме того, в районе Тропарёво-Никулино построят детский сад на тысячу воспитанников и школу на 1,5 тысячи учеников.

https://ria.ru/20240911/efimov-1971904000.html

москва

гагаринский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, гагаринский район, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы