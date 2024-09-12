Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве в августе опубликовали четыре проекта КРТ - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/efimov-1972148535.html
Ефимов: в Москве в августе опубликовали четыре проекта КРТ
Ефимов: в Москве в августе опубликовали четыре проекта КРТ - РИА Новости, 12.09.2024
Ефимов: в Москве в августе опубликовали четыре проекта КРТ
В августе на портале mos.ru опубликовано четыре проекта решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 14 гектаров, на которых планируется... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:05
2024-09-12T14:05
москва
гагаринский район
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba1be77e07da4dbc5ea492f0af536b6d.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. В августе на портале mos.ru опубликовано четыре проекта решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 14 гектаров, на которых планируется построить 210 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках четырех проектов комплексного развития территорий общей площадью 14 гектаров запланировано строительство свыше 210 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок составят около 65 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 519 миллионов рублей. После реализации проектов будет создано почти 1,5 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как уточняется в сообщении, в рамках этих проектов КРТ в Можайском, Академическом и Гагаринском районах Москвы построят более 138 тысяч квадратных метров жилья, включая свыше 102 тысяч квадратных метров по программе реновации, а также 24 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе гостиницу на 135 номеров.Кроме того, в районе Тропарёво-Никулино построят детский сад на тысячу воспитанников и школу на 1,5 тысячи учеников.
https://ria.ru/20240911/efimov-1971904000.html
москва
гагаринский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058033_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d450e786a3cd25794c4a7358b8853360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, гагаринский район, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Гагаринский район, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве в августе опубликовали четыре проекта КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. В августе на портале mos.ru опубликовано четыре проекта решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 14 гектаров, на которых планируется построить 210 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках четырех проектов комплексного развития территорий общей площадью 14 гектаров запланировано строительство свыше 210 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок составят около 65 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 519 миллионов рублей. После реализации проектов будет создано почти 1,5 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как уточняется в сообщении, в рамках этих проектов КРТ в Можайском, Академическом и Гагаринском районах Москвы построят более 138 тысяч квадратных метров жилья, включая свыше 102 тысяч квадратных метров по программе реновации, а также 24 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе гостиницу на 135 номеров.
Кроме того, в районе Тропарёво-Никулино построят детский сад на тысячу воспитанников и школу на 1,5 тысячи учеников.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Ефимов: Москва выделила земельный участок для строительства спорткомплекса
11 сентября, 14:10
 
МоскваГагаринский районВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала