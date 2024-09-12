https://ria.ru/20240912/dym-1972212286.html
В Курской области рассказали, как задыхались от дыма после нападения ВСУ
В Курской области рассказали, как задыхались от дыма после нападения ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
В Курской области рассказали, как задыхались от дыма после нападения ВСУ
После нападения ВСУ в Курской области люди задыхались от едкого желтого дыма, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница села Гончаровка в Суджанском... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T08:28
2024-09-12T08:28
2024-09-12T08:57
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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суджанский район
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КУРСК, 12 сен - РИА Новости. После нападения ВСУ в Курской области люди задыхались от едкого желтого дыма, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница села Гончаровка в Суджанском районе Курской области Галина. По словам местной жительницы, ее сын в селе Кулевка Горшеченского района видел, как бомба ударила по сараю соседей. "Попала бомба к соседям в сарай, начал гореть. Дым был густой-густой, желтый. Надо было только вдохнуть и выдохнуть, вылить воду и, не вдыхая, выскочить на улицу. Вдыхать невозможно было. Так они кое-как затушили… Сюда (в ПВР - ред.) он (сын - ред.) приехал, его два дня рвало", - рассказала женщина. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20240911/kapitulyatsiya-1972173520.html
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Эвакуированная: после атак ВСУ в Курской области люди задыхались от едкого желтого дыма
После массированных атак ВСУ в Курской области люди задыхались от едкого желтого дыма, рассказала РИА Новости эвакуированная местная жительница
2024-09-12T08:28
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происшествия, курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Суджанский район, Вооруженные силы Украины
В Курской области рассказали, как задыхались от дыма после нападения ВСУ
Жительница Курской области: после нападения ВСУ люди задыхались от желтого дыма