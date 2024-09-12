https://ria.ru/20240912/dolg-1972234467.html

Экс-владелец Черкизовского рынка накопил долг из-за неуплаты налогов

Экс-владелец Черкизовского рынка накопил долг из-за неуплаты налогов - РИА Новости, 12.09.2024

Экс-владелец Черкизовского рынка накопил долг из-за неуплаты налогов

Уехавший из России бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не оплачивает коммунальные платежи, не платит налоги и накопил долг на чуть более 1... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T10:43

2024-09-12T10:43

2024-09-12T10:43

происшествия

жкх

россия

тельман исмаилов

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уехавший из России бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не оплачивает коммунальные платежи, не платит налоги и накопил долг на чуть более 1 миллиона рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным исполнительного производства, три задолженности по налогам и сборам составляют 720,8 тысячи рублей. Производство было возбуждено Одинцовским отделом судебных приставов. Кроме того, на бизнесмене числится три долга по коммунальным услугам на 303,2 тысячи рублей. Исмаилов находится в международном розыске. В России ему было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно. Следствие считает Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.

https://ria.ru/20240704/dolg-1957246481.html

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происшествия, жкх, россия, тельман исмаилов