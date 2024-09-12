Рейтинг@Mail.ru
Экс-владелец Черкизовского рынка накопил долг из-за неуплаты налогов - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/dolg-1972234467.html
Экс-владелец Черкизовского рынка накопил долг из-за неуплаты налогов
Экс-владелец Черкизовского рынка накопил долг из-за неуплаты налогов - РИА Новости, 12.09.2024
Экс-владелец Черкизовского рынка накопил долг из-за неуплаты налогов
Уехавший из России бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не оплачивает коммунальные платежи, не платит налоги и накопил долг на чуть более 1... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:43
2024-09-12T10:43
происшествия
жкх
россия
тельман исмаилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752792552_0:75:1755:1062_1920x0_80_0_0_8a7777871740def59742bc406532cca4.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уехавший из России бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не оплачивает коммунальные платежи, не платит налоги и накопил долг на чуть более 1 миллиона рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным исполнительного производства, три задолженности по налогам и сборам составляют 720,8 тысячи рублей. Производство было возбуждено Одинцовским отделом судебных приставов. Кроме того, на бизнесмене числится три долга по коммунальным услугам на 303,2 тысячи рублей. Исмаилов находится в международном розыске. В России ему было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно. Следствие считает Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
https://ria.ru/20240704/dolg-1957246481.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752792552_0:18:1755:1334_1920x0_80_0_0_247d92c3773cc56c2205f965df5f7d90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, россия, тельман исмаилов
Происшествия, ЖКХ, Россия, Тельман Исмаилов
Экс-владелец Черкизовского рынка накопил долг из-за неуплаты налогов

Уехавший из России Тельман Исмаилов накопил долг на сумму один миллион рублей

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаТельман Исмаилов
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Тельман Исмаилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уехавший из России бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не оплачивает коммунальные платежи, не платит налоги и накопил долг на чуть более 1 миллиона рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным исполнительного производства, три задолженности по налогам и сборам составляют 720,8 тысячи рублей. Производство было возбуждено Одинцовским отделом судебных приставов. Кроме того, на бизнесмене числится три долга по коммунальным услугам на 303,2 тысячи рублей.
Исмаилов находится в международном розыске. В России ему было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно. Следствие считает Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
Актер Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам
4 июля, 04:03
 
ПроисшествияЖКХРоссияТельман Исмаилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала