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Экс-владелец Черкизовского рынка накопил долг из-за неуплаты налогов
Экс-владелец Черкизовского рынка накопил долг из-за неуплаты налогов - РИА Новости, 12.09.2024
Экс-владелец Черкизовского рынка накопил долг из-за неуплаты налогов
Уехавший из России бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не оплачивает коммунальные платежи, не платит налоги и накопил долг на чуть более 1... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:43
2024-09-12T10:43
2024-09-12T10:43
происшествия
жкх
россия
тельман исмаилов
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уехавший из России бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не оплачивает коммунальные платежи, не платит налоги и накопил долг на чуть более 1 миллиона рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным исполнительного производства, три задолженности по налогам и сборам составляют 720,8 тысячи рублей. Производство было возбуждено Одинцовским отделом судебных приставов. Кроме того, на бизнесмене числится три долга по коммунальным услугам на 303,2 тысячи рублей. Исмаилов находится в международном розыске. В России ему было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно. Следствие считает Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
https://ria.ru/20240704/dolg-1957246481.html
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происшествия, жкх, россия, тельман исмаилов
Происшествия, ЖКХ, Россия, Тельман Исмаилов
Экс-владелец Черкизовского рынка накопил долг из-за неуплаты налогов
Уехавший из России Тельман Исмаилов накопил долг на сумму один миллион рублей