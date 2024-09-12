https://ria.ru/20240912/dnepr-1972205317.html

На правом берегу Днепра уничтожили минометную секцию ВСУ

На правом берегу Днепра уничтожили минометную секцию ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024

На правом берегу Днепра уничтожили минометную секцию ВСУ

Российские артиллеристы-десантники уничтожили минометную секцию украинской армии с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T05:35

2024-09-12T05:35

2024-09-12T05:35

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

в мире

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 сен - РИА Новости. Российские артиллеристы-десантники уничтожили минометную секцию украинской армии с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "По данным воздушной разведки, в одном из полуразрушенных зданий на правом берегу Днепра противник оборудовал минометную секцию, куда постоянно доставлялись боеприпасы и откуда по ночам велся огонь по нашим позициям в островной зоне. Получив координаты цели, расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" российских десантников группировки войск "Днепр" нанес артиллерийский удар и уничтожил миномет ВСУ вместе с расчетом и привезенным недавно боекомплектом. Операторы БПЛА десантников подтвердили поражение цели", - сообщили в оборонном ведомстве. После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие. В рамках контрбатарейной борьбы на каховском направлении зоны проведения СВО подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно подавляют пункты управления ВСУ, уничтожают артиллерийские системы противника, вооружение, военную технику и личный состав украинских войск на днепровском рубеже в Херсонской области, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20240912/bradley-1972204762.html

https://ria.ru/20240912/artilleriya-1972204892.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире