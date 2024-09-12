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На правом берегу Днепра уничтожили минометную секцию ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
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05:35 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/dnepr-1972205317.html
На правом берегу Днепра уничтожили минометную секцию ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили минометную секцию ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
На правом берегу Днепра уничтожили минометную секцию ВСУ
Российские артиллеристы-десантники уничтожили минометную секцию украинской армии с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T05:35
2024-09-12T05:35
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
в мире
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 сен - РИА Новости. Российские артиллеристы-десантники уничтожили минометную секцию украинской армии с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "По данным воздушной разведки, в одном из полуразрушенных зданий на правом берегу Днепра противник оборудовал минометную секцию, куда постоянно доставлялись боеприпасы и откуда по ночам велся огонь по нашим позициям в островной зоне. Получив координаты цели, расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" российских десантников группировки войск "Днепр" нанес артиллерийский удар и уничтожил миномет ВСУ вместе с расчетом и привезенным недавно боекомплектом. Операторы БПЛА десантников подтвердили поражение цели", - сообщили в оборонном ведомстве. После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие. В рамках контрбатарейной борьбы на каховском направлении зоны проведения СВО подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно подавляют пункты управления ВСУ, уничтожают артиллерийские системы противника, вооружение, военную технику и личный состав украинских войск на днепровском рубеже в Херсонской области, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20240912/bradley-1972204762.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире
Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, В мире
На правом берегу Днепра уничтожили минометную секцию ВСУ

Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил минометную секцию ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ
Артиллеристы ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 сен - РИА Новости. Российские артиллеристы-десантники уничтожили минометную секцию украинской армии с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"По данным воздушной разведки, в одном из полуразрушенных зданий на правом берегу Днепра противник оборудовал минометную секцию, куда постоянно доставлялись боеприпасы и откуда по ночам велся огонь по нашим позициям в островной зоне. Получив координаты цели, расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" российских десантников группировки войск "Днепр" нанес артиллерийский удар и уничтожил миномет ВСУ вместе с расчетом и привезенным недавно боекомплектом. Операторы БПЛА десантников подтвердили поражение цели", - сообщили в оборонном ведомстве.
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия Гиацинт-Б в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В Запорожской области уничтожили украинскую БМП Bradley
05:25
После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие.
В рамках контрбатарейной борьбы на каховском направлении зоны проведения СВО подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно подавляют пункты управления ВСУ, уничтожают артиллерийские системы противника, вооружение, военную технику и личный состав украинских войск на днепровском рубеже в Херсонской области, отметили в Минобороны.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Артиллерия уничтожила технику и боевиков ВСУ на Авдеевском направлении
05:27
 
Херсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВ мире
 
 
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