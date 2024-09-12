https://ria.ru/20240912/demarsh--1972385213.html

МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор

МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор - РИА Новости, 12.09.2024

МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор

МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита президента России Владимира Путина в Улан-Батор, следует из заявления министерства. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T20:52

2024-09-12T20:52

2024-09-12T20:52

монголия

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улан-батор

в мире

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мария львова-белова

мид украины

международный уголовный суд

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита президента России Владимира Путина в Улан-Батор, следует из заявления министерства. Путин посетил Монголию с официальным визитом 2-3 сентября. Он провел переговоры с руководством страны, а также принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. "МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом Путина в Монголию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МИДа. Украинское дипломатическое ведомство выразило глубокое разочарование из-за отказа Монголии выполнить ордер МУС на арест Путина. В МИД Украины заявил, что не оставит такие действия без ответной реакции. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20240830/kreml-1969440113.html

https://ria.ru/20240808/meksika-1965049908.html

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монголия, россия, улан-батор, в мире, владимир путин, мария львова-белова, мид украины, международный уголовный суд