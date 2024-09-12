https://ria.ru/20240912/delo-1972254545.html

Против военнослужащей ВСУ завели дело из-за обстрелов в Курской области

Против военнослужащей ВСУ завели дело из-за обстрелов в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024

Против военнослужащей ВСУ завели дело из-за обстрелов в Курской области

Возбуждено дело против украинской военнослужащей Юлии Лапыч, участвовавшей в обстрелах людей и объектов гражданской инфраструктуры в Курской области, сообщили... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:55

2024-09-12T11:55

2024-09-12T11:55

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Возбуждено дело против украинской военнослужащей Юлии Лапыч, участвовавшей в обстрелах людей и объектов гражданской инфраструктуры в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. "В ГВСУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащей 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Юлии Лапыч. Она подозревается в совершении террористического акта, незаконном пересечении государственной границы и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Установлено, что, находясь на территории Курской области, Лапыч совместно с военнослужащими ВФУ участвовала в обстрелах людей и объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240812/delo-1965758987.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)