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Против военнослужащей ВСУ завели дело из-за обстрелов в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:55 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/delo-1972254545.html
Против военнослужащей ВСУ завели дело из-за обстрелов в Курской области
Против военнослужащей ВСУ завели дело из-за обстрелов в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
Против военнослужащей ВСУ завели дело из-за обстрелов в Курской области
Возбуждено дело против украинской военнослужащей Юлии Лапыч, участвовавшей в обстрелах людей и объектов гражданской инфраструктуры в Курской области, сообщили... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:55
2024-09-12T11:55
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Возбуждено дело против украинской военнослужащей Юлии Лапыч, участвовавшей в обстрелах людей и объектов гражданской инфраструктуры в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. "В ГВСУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащей 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Юлии Лапыч. Она подозревается в совершении террористического акта, незаконном пересечении государственной границы и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Установлено, что, находясь на территории Курской области, Лапыч совместно с военнослужащими ВФУ участвовала в обстрелах людей и объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240812/delo-1965758987.html
курская область
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происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Против военнослужащей ВСУ завели дело из-за обстрелов в Курской области

СК возбудил дело против военной ВСУ Юлии Лапыч из-за обстрелов в Курской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Возбуждено дело против украинской военнослужащей Юлии Лапыч, участвовавшей в обстрелах людей и объектов гражданской инфраструктуры в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
"В ГВСУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащей 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Юлии Лапыч. Она подозревается в совершении террористического акта, незаконном пересечении государственной границы и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Установлено, что, находясь на территории Курской области, Лапыч совместно с военнослужащими ВФУ участвовала в обстрелах людей и объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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