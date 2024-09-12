https://ria.ru/20240912/delo-1972252800.html
СК возбудил дело против боевиков ВСУ, подорвавших машину в Курской области
СК возбудил дело против боевиков ВСУ, подорвавших машину в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
СК возбудил дело против боевиков ВСУ, подорвавших машину в Курской области
Уголовное дело возбуждено против украинских военных, с помощью дронов подорвавших машину в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:50
2024-09-12T11:50
2024-09-12T11:50
специальная военная операция на украине
происшествия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских военных, с помощью дронов подорвавших машину в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.Отмечается, что в соцмедиа было опубликовано видео об обстреле ВСУ из автоматического артиллерийского орудия мирных граждан, убегавших в сторону леса в Курской области."По данному факту ГВСУ СК России в отношении военнослужащих 22 механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 61 отдельной механизированной вооруженных формирований Украины возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта и покушении на убийство", - говорится в сообщении.По данным следствия, указанные боевики в Суджанском районе Курской области, используя два fpv-дрона с прикрепленными к ним взрывными устройствами, подорвали легковой автомобиль. В результате пострадал водитель."По данным обстоятельствам военными следователями возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества", - рассказали в СК.Подчеркивается, что все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления, будут привлечены к установленной законом ответственности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Украина
СК возбудил дело против боевиков ВСУ, подорвавших машину в Курской области
СК завел дело против боевиков ВСУ, дронами подорвавших машину в Курской области
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских военных, с помощью дронов подорвавших машину в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
Отмечается, что в соцмедиа было опубликовано видео об обстреле ВСУ из автоматического артиллерийского орудия мирных граждан, убегавших в сторону леса в Курской области.
"По данному факту ГВСУ СК России в отношении военнослужащих 22 механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 61 отдельной механизированной вооруженных формирований Украины возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта и покушении на убийство", - говорится в сообщении.
По данным следствия, указанные боевики в Суджанском районе Курской области, используя два fpv-дрона с прикрепленными к ним взрывными устройствами, подорвали легковой автомобиль. В результате пострадал водитель.
"По данным обстоятельствам военными следователями возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества", - рассказали в СК.
Подчеркивается, что все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления, будут привлечены к установленной законом ответственности.