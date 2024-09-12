https://ria.ru/20240912/delo-1972252800.html

СК возбудил дело против боевиков ВСУ, подорвавших машину в Курской области

СК возбудил дело против боевиков ВСУ, подорвавших машину в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024

СК возбудил дело против боевиков ВСУ, подорвавших машину в Курской области

Уголовное дело возбуждено против украинских военных, с помощью дронов подорвавших машину в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:50

2024-09-12T11:50

2024-09-12T11:50

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

россия

украина

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских военных, с помощью дронов подорвавших машину в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.Отмечается, что в соцмедиа было опубликовано видео об обстреле ВСУ из автоматического артиллерийского орудия мирных граждан, убегавших в сторону леса в Курской области."По данному факту ГВСУ СК России в отношении военнослужащих 22 механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 61 отдельной механизированной вооруженных формирований Украины возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта и покушении на убийство", - говорится в сообщении.По данным следствия, указанные боевики в Суджанском районе Курской области, используя два fpv-дрона с прикрепленными к ним взрывными устройствами, подорвали легковой автомобиль. В результате пострадал водитель."По данным обстоятельствам военными следователями возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества", - рассказали в СК.Подчеркивается, что все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления, будут привлечены к установленной законом ответственности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина