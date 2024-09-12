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СК возбудил дело против боевиков ВСУ, подорвавших машину в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/delo-1972252800.html
СК возбудил дело против боевиков ВСУ, подорвавших машину в Курской области
СК возбудил дело против боевиков ВСУ, подорвавших машину в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
СК возбудил дело против боевиков ВСУ, подорвавших машину в Курской области
Уголовное дело возбуждено против украинских военных, с помощью дронов подорвавших машину в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:50
2024-09-12T11:50
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских военных, с помощью дронов подорвавших машину в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.Отмечается, что в соцмедиа было опубликовано видео об обстреле ВСУ из автоматического артиллерийского орудия мирных граждан, убегавших в сторону леса в Курской области."По данному факту ГВСУ СК России в отношении военнослужащих 22 механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 61 отдельной механизированной вооруженных формирований Украины возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта и покушении на убийство", - говорится в сообщении.По данным следствия, указанные боевики в Суджанском районе Курской области, используя два fpv-дрона с прикрепленными к ним взрывными устройствами, подорвали легковой автомобиль. В результате пострадал водитель."По данным обстоятельствам военными следователями возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества", - рассказали в СК.Подчеркивается, что все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления, будут привлечены к установленной законом ответственности.
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Украина
СК возбудил дело против боевиков ВСУ, подорвавших машину в Курской области

СК завел дело против боевиков ВСУ, дронами подорвавших машину в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских военных, с помощью дронов подорвавших машину в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
Отмечается, что в соцмедиа было опубликовано видео об обстреле ВСУ из автоматического артиллерийского орудия мирных граждан, убегавших в сторону леса в Курской области.
"По данному факту ГВСУ СК России в отношении военнослужащих 22 механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 61 отдельной механизированной вооруженных формирований Украины возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта и покушении на убийство", - говорится в сообщении.
По данным следствия, указанные боевики в Суджанском районе Курской области, используя два fpv-дрона с прикрепленными к ним взрывными устройствами, подорвали легковой автомобиль. В результате пострадал водитель.
"По данным обстоятельствам военными следователями возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества", - рассказали в СК.
Подчеркивается, что все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления, будут привлечены к установленной законом ответственности.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУкраина
 
 
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