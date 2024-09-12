https://ria.ru/20240912/dannye-1972232431.html

Южнокорейским компаниям разрешили собирать персональные данные клиентов

Южнокорейским компаниям разрешили собирать персональные данные клиентов - РИА Новости, 12.09.2024

Южнокорейским компаниям разрешили собирать персональные данные клиентов

Новый закон, позволяющий компаниям собирать часть личных данных пользователей без их согласия, если это необходимо для предоставления услуг, вступит в силу в... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T10:29

2024-09-12T10:29

2024-09-12T10:43

в мире

технологии

южная корея

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СЕУЛ, 12 сен – РИА Новости. Новый закон, позволяющий компаниям собирать часть личных данных пользователей без их согласия, если это необходимо для предоставления услуг, вступит в силу в Южной Корее с воскресенья, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Комиссию по защите личной информации. По данным ведомства, новый закон о защите персональных данных вступит в силу с 15 сентября. В настоящее время онлайн-компании обязаны получать согласие пользователей на сбор личной информации, необходимой для предоставления услуг, при этом отказ потенциально может привести к недоступности сервиса. "Согласно обновленному постановлению, компаниям больше не потребуется получать согласие пользователей на сбор личной информации, необходимой для предоставления услуг или заключения контрактов, хотя для конфиденциальных персональных данных по-прежнему потребуется явное согласие", - пишет агентство. Информация, которая может быть собрана без согласия, включает адреса и номера телефонов пользователей, которые необходимы для доставки заказанных продуктов. Комиссия заявила, что будет распространять буклеты, разъясняющие новый указ, среди компаний, чтобы предотвратить путаницу в отношении новых правил.

https://ria.ru/20240911/shtrafy-1971960419.html

южная корея

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, южная корея