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Южнокорейским компаниям разрешили собирать персональные данные клиентов
Южнокорейским компаниям разрешили собирать персональные данные клиентов - РИА Новости, 12.09.2024
Южнокорейским компаниям разрешили собирать персональные данные клиентов
Новый закон, позволяющий компаниям собирать часть личных данных пользователей без их согласия, если это необходимо для предоставления услуг, вступит в силу в... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:29
2024-09-12T10:29
2024-09-12T10:43
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СЕУЛ, 12 сен – РИА Новости. Новый закон, позволяющий компаниям собирать часть личных данных пользователей без их согласия, если это необходимо для предоставления услуг, вступит в силу в Южной Корее с воскресенья, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Комиссию по защите личной информации. По данным ведомства, новый закон о защите персональных данных вступит в силу с 15 сентября. В настоящее время онлайн-компании обязаны получать согласие пользователей на сбор личной информации, необходимой для предоставления услуг, при этом отказ потенциально может привести к недоступности сервиса. "Согласно обновленному постановлению, компаниям больше не потребуется получать согласие пользователей на сбор личной информации, необходимой для предоставления услуг или заключения контрактов, хотя для конфиденциальных персональных данных по-прежнему потребуется явное согласие", - пишет агентство. Информация, которая может быть собрана без согласия, включает адреса и номера телефонов пользователей, которые необходимы для доставки заказанных продуктов. Комиссия заявила, что будет распространять буклеты, разъясняющие новый указ, среди компаний, чтобы предотвратить путаницу в отношении новых правил.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, южная корея
В мире, Технологии, Южная Корея
Южнокорейским компаниям разрешили собирать персональные данные клиентов
В Южной Корее компании смогут собирать личные данные без согласия пользователей
СЕУЛ, 12 сен – РИА Новости.
Новый закон, позволяющий компаниям собирать часть личных данных пользователей без их согласия, если это необходимо для предоставления услуг, вступит в силу в Южной Корее с воскресенья, передает агентство Рёнхап
со ссылкой на Комиссию по защите личной информации.
По данным ведомства, новый закон о защите персональных данных вступит в силу с 15 сентября. В настоящее время онлайн-компании обязаны получать согласие пользователей на сбор личной информации, необходимой для предоставления услуг, при этом отказ потенциально может привести к недоступности сервиса.
«
"Согласно обновленному постановлению, компаниям больше не потребуется получать согласие пользователей на сбор личной информации, необходимой для предоставления услуг или заключения контрактов, хотя для конфиденциальных персональных данных по-прежнему потребуется явное согласие", - пишет агентство.
Информация, которая может быть собрана без согласия, включает адреса и номера телефонов пользователей, которые необходимы для доставки заказанных продуктов.
Комиссия заявила, что будет распространять буклеты, разъясняющие новый указ, среди компаний, чтобы предотвратить путаницу в отношении новых правил.