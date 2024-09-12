https://ria.ru/20240912/chipsy-1972199980.html
Врач назвала полезные для здоровья чипсы
Врач назвала полезные для здоровья чипсы - РИА Новости, 12.09.2024
Врач назвала полезные для здоровья чипсы
Чипсы из морских водорослей являются хорошей альтернативой для любителей снеков, так как они содержат большое количество йода, витамина С, а также улучшают... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T03:12
2024-09-12T03:12
2024-09-12T03:12
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577752283_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_553dfabb4e02887aa6df9e85303d5f6e.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Чипсы из морских водорослей являются хорошей альтернативой для любителей снеков, так как они содержат большое количество йода, витамина С, а также улучшают пищеварение и способствуют увлажнению кожи, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева. "Чипсы из морских водорослей, они полезны, так как содержат большое количество антиоксидантов, являются хорошим источником йода, который необходим организму, содержат витамин С, могут помочь снизить уровень холестерина в крови. Они богаты клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и поддержать здоровую микрофлору кишечника", - отметила Шмелева. Также терапевт добавила, что такие водоросли содержат бета-каротин, который полезен для кожи, способствует ее увлажнению и защищает от воздействия солнечных лучей.
https://ria.ru/20240305/chipsy-1931302380.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577752283_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_7711f429444b862d5a01254f9522f412.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач назвала полезные для здоровья чипсы
Врач Шмелева назвала чипсы из морских водорослей хорошей альтернативой снекам
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Чипсы из морских водорослей являются хорошей альтернативой для любителей снеков, так как они содержат большое количество йода, витамина С, а также улучшают пищеварение и способствуют увлажнению кожи, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева.
"Чипсы из морских водорослей, они полезны, так как содержат большое количество антиоксидантов, являются хорошим источником йода, который необходим организму, содержат витамин С, могут помочь снизить уровень холестерина в крови. Они богаты клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и поддержать здоровую микрофлору кишечника", - отметила Шмелева.
Также терапевт добавила, что такие водоросли содержат бета-каротин, который полезен для кожи, способствует ее увлажнению и защищает от воздействия солнечных лучей.