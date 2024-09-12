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Врач назвала полезные для здоровья чипсы - РИА Новости, 12.09.2024
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03:12 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/chipsy-1972199980.html
Врач назвала полезные для здоровья чипсы
Врач назвала полезные для здоровья чипсы - РИА Новости, 12.09.2024
Врач назвала полезные для здоровья чипсы
Чипсы из морских водорослей являются хорошей альтернативой для любителей снеков, так как они содержат большое количество йода, витамина С, а также улучшают... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T03:12
2024-09-12T03:12
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Чипсы из морских водорослей являются хорошей альтернативой для любителей снеков, так как они содержат большое количество йода, витамина С, а также улучшают пищеварение и способствуют увлажнению кожи, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева. "Чипсы из морских водорослей, они полезны, так как содержат большое количество антиоксидантов, являются хорошим источником йода, который необходим организму, содержат витамин С, могут помочь снизить уровень холестерина в крови. Они богаты клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и поддержать здоровую микрофлору кишечника", - отметила Шмелева. Также терапевт добавила, что такие водоросли содержат бета-каротин, который полезен для кожи, способствует ее увлажнению и защищает от воздействия солнечных лучей.
https://ria.ru/20240305/chipsy-1931302380.html
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач назвала полезные для здоровья чипсы

Врач Шмелева назвала чипсы из морских водорослей хорошей альтернативой снекам

© Pixabay / Pixabay License/CounsellingЧипсы
Чипсы - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Pixabay / Pixabay License/Counselling
Чипсы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Чипсы из морских водорослей являются хорошей альтернативой для любителей снеков, так как они содержат большое количество йода, витамина С, а также улучшают пищеварение и способствуют увлажнению кожи, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева.
"Чипсы из морских водорослей, они полезны, так как содержат большое количество антиоксидантов, являются хорошим источником йода, который необходим организму, содержат витамин С, могут помочь снизить уровень холестерина в крови. Они богаты клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и поддержать здоровую микрофлору кишечника", - отметила Шмелева.
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Также терапевт добавила, что такие водоросли содержат бета-каротин, который полезен для кожи, способствует ее увлажнению и защищает от воздействия солнечных лучей.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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