https://ria.ru/20240912/burya-1972371500.html
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря - РИА Новости, 12.09.2024
На Земле началась сильная магнитная буря
Мощная магнитная буря уровня G3 началась на Земле в четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:20
2024-09-12T19:20
2024-09-12T21:28
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михаил леус
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мощная магнитная буря уровня G3 началась на Земле в четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G3 - что соответствует сильной магнитной буре", - написал Леус в своем Telegram-канале. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что на Земле в пятницу ожидаются слабые и средние магнитные бури, которые начнутся около полуночи и продолжатся до 18 часов пятницы.
https://ria.ru/20240912/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, земля, михаил леус, евгений тишковец
Общество, Земля, Михаил Леус, Евгений Тишковец
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась мощная магнитная буря класса G3