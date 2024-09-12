Рейтинг@Mail.ru
Работа по делу о некачественных бронежилетах проходит в нескольких регионах - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/bronezhilety-1972204192.html
Работа по делу о некачественных бронежилетах проходит в нескольких регионах
Работа по делу о некачественных бронежилетах проходит в нескольких регионах - РИА Новости, 12.09.2024
Работа по делу о некачественных бронежилетах проходит в нескольких регионах
Следственные действия по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии проводятся в разных субъектах РФ, указано в судебных... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T05:18
2024-09-12T05:18
россия
дело экс-замминистра обороны булгакова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_fac9b865706e2ede5092506e50602850.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следственные действия по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии проводятся в разных субъектах РФ, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Принимая во внимание изложенное,… особую сложность расследования уголовного дела, обусловленную большим его объемом,… необходимостью производства следственных действий на территории разных субъектов Российской Федерации, суд считает необходимым заявленные ходатайства следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемых", - сказано в документах. Ранее Басманный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили денежные средства, выделенные Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Сообщалось, что обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы. ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99%), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах. Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь). Позже в деле появились новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Кроме этого, в деле фигурирует статья о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).
https://ria.ru/20240912/figurnat_dela-1972201199.html
https://ria.ru/20240901/sud-1969764663.html
https://ria.ru/20240806/sk-1964469659.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_d986f099c395de6873a86ef5732485b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дело экс-замминистра обороны булгакова, происшествия
Россия, Дело экс-замминистра обороны Булгакова, Происшествия
Работа по делу о некачественных бронежилетах проходит в нескольких регионах

Следствие работает в регионах РФ по делу о некачественных бронежилетах для армии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль СК России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следственные действия по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии проводятся в разных субъектах РФ, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Принимая во внимание изложенное,… особую сложность расследования уголовного дела, обусловленную большим его объемом,… необходимостью производства следственных действий на территории разных субъектов Российской Федерации, суд считает необходимым заявленные ходатайства следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемых", - сказано в документах.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Защита заявила о плохом здоровье фигуранта дела о некачественных сухпайках
03:45
Ранее Басманный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили денежные средства, выделенные Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Сообщалось, что обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы.
ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99%), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.
Суд - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В деле о некачественных бронежилетах появились свидетели
1 сентября, 04:02
Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).
Позже в деле появились новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Кроме этого, в деле фигурирует статья о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
СК рассказал о борьбе с коррупцией в сфере ОПК в 2024 году
6 августа, 16:56
 
РоссияДело экс-замминистра обороны БулгаковаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала