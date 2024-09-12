https://ria.ru/20240912/bronezhilety-1972204192.html

Работа по делу о некачественных бронежилетах проходит в нескольких регионах

Работа по делу о некачественных бронежилетах проходит в нескольких регионах - РИА Новости, 12.09.2024

Работа по делу о некачественных бронежилетах проходит в нескольких регионах

Следственные действия по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии проводятся в разных субъектах РФ, указано в судебных... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T05:18

2024-09-12T05:18

2024-09-12T05:18

россия

дело экс-замминистра обороны булгакова

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_fac9b865706e2ede5092506e50602850.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следственные действия по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии проводятся в разных субъектах РФ, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Принимая во внимание изложенное,… особую сложность расследования уголовного дела, обусловленную большим его объемом,… необходимостью производства следственных действий на территории разных субъектов Российской Федерации, суд считает необходимым заявленные ходатайства следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемых", - сказано в документах. Ранее Басманный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили денежные средства, выделенные Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Сообщалось, что обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы. ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99%), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах. Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь). Позже в деле появились новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Кроме этого, в деле фигурирует статья о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).

https://ria.ru/20240912/figurnat_dela-1972201199.html

https://ria.ru/20240901/sud-1969764663.html

https://ria.ru/20240806/sk-1964469659.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дело экс-замминистра обороны булгакова, происшествия