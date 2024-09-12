https://ria.ru/20240912/briks-1972266689.html

Путин рассказал, что обсудят на саммите БРИКС в Казани

Путин рассказал, что обсудят на саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 12.09.2024

Путин рассказал, что обсудят на саммите БРИКС в Казани

На саммите БРИКС в Казани планируется утвердить пакет договоренностей по сотрудничеству в различных отраслях между странами-участниками БРИКС и обсудить... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:50

2024-09-12T11:50

2024-09-12T12:48

казань

россия

владимир путин

брикс

саммит брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972261324_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_4320efb7dfaf1dc5b5837f289acc589f.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На саммите БРИКС в Казани планируется утвердить пакет договоренностей по сотрудничеству в различных отраслях между странами-участниками БРИКС и обсудить перспективы наращивания дальнейшего партнерства, заявил президент России Владимир Путин. "Пользуясь случаем, просил бы передать руководителям ваших стран, что мы ждем их на саммите, где предполагается предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнерства стран-участников БРИКС, а также утвердить пакет договоренностей по различным отраслям и направлениям сотрудничества", - сказал Путин во время встречи с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующими вопросы безопасности.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970407872.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, россия, владимир путин, брикс, саммит брикс, в мире