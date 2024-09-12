https://ria.ru/20240912/briks-1972259230.html

Путин оценил работу высоких представителей стран БРИКС в Петербурге

Путин оценил работу высоких представителей стран БРИКС в Петербурге - РИА Новости, 12.09.2024

Путин оценил работу высоких представителей стран БРИКС в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин оценил работу высоких представителей стран БРИКС по безопасности в Санкт-Петербурге как активную и продуктивную. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:09

2024-09-12T12:09

2024-09-12T12:10

россия

санкт-петербург

владимир путин

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оценил работу высоких представителей стран БРИКС по безопасности в Санкт-Петербурге как активную и продуктивную. "Знаю, что вчера вы активно и продуктивно работали, обсудили актуальные аспекты развития ситуации в мире, вопросы глобальной и региональной стабильности", - сказал Путин в ходе встречи с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Он отметил, что это уже 14-я по счету встреча, которая проводится в подобном формате в рамках БРИКС.

https://radiosputnik.ru/20240912/briks-1972258902.html

россия

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россия, санкт-петербург, владимир путин, брикс