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Путин рассказал о работе России как председателя в БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
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12:03 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/briks-1972256199.html
Путин рассказал о работе России как председателя в БРИКС
Путин рассказал о работе России как председателя в БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
Путин рассказал о работе России как председателя в БРИКС
Деятельность РФ как председателя в БРИКС в 2024 году была ориентирована на быструю интеграцию новых членов объединения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:03
2024-09-12T12:03
россия
владимир путин
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Деятельность РФ как председателя в БРИКС в 2024 году была ориентирована на быструю интеграцию новых членов объединения, заявил президент России Владимир Путин. "Как действующий председатель БРИКС в текущем году Россия с большой ответственностью подошла к организации совместной деятельности в рамках объединения. На наше председательство была возложена особая миссия: всячески содействовать максимально быстрой и органичной интеграции новых стран-участниц во все БРИКСовские механизмы", - сказал Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующими вопросы безопасности.
https://ria.ru/20240912/putin-1972244793.html
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россия, владимир путин, брикс
Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин рассказал о работе России как председателя в БРИКС

Путин: деятельность России была нацелена на интеграцию новых членов БРИКС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Деятельность РФ как председателя в БРИКС в 2024 году была ориентирована на быструю интеграцию новых членов объединения, заявил президент России Владимир Путин.
"Как действующий председатель БРИКС в текущем году Россия с большой ответственностью подошла к организации совместной деятельности в рамках объединения. На наше председательство была возложена особая миссия: всячески содействовать максимально быстрой и органичной интеграции новых стран-участниц во все БРИКСовские механизмы", - сказал Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующими вопросы безопасности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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