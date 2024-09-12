https://ria.ru/20240912/briks-1972256199.html
Путин рассказал о работе России как председателя в БРИКС
Путин рассказал о работе России как председателя в БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
Путин рассказал о работе России как председателя в БРИКС
Деятельность РФ как председателя в БРИКС в 2024 году была ориентирована на быструю интеграцию новых членов объединения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:03
2024-09-12T12:03
2024-09-12T12:03
россия
владимир путин
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Деятельность РФ как председателя в БРИКС в 2024 году была ориентирована на быструю интеграцию новых членов объединения, заявил президент России Владимир Путин. "Как действующий председатель БРИКС в текущем году Россия с большой ответственностью подошла к организации совместной деятельности в рамках объединения. На наше председательство была возложена особая миссия: всячески содействовать максимально быстрой и органичной интеграции новых стран-участниц во все БРИКСовские механизмы", - сказал Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующими вопросы безопасности.
https://ria.ru/20240912/putin-1972244793.html
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россия, владимир путин, брикс
Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин рассказал о работе России как председателя в БРИКС
Путин: деятельность России была нацелена на интеграцию новых членов БРИКС